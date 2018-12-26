Строительство Юго-Восточной хорды начнется в новом году

В следующем году в Москве приступят к строительству Юго-Восточной хорды, а в 2021 году планируется проложить основной ход трассы без съездов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов. О том, какие улицы и магистрали пересечет Юго-Восточная хорда, на каком этапе строительство участков и куда придет новое хордовое кольцо Москвы, читайте в материале портала Москва 24.

Юго-Восточная хорда – это новая проектируемая магистраль столицы. Протянется она на 36 километров по юго-восточным и южным районам Москвы от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД. Трасса пройдет по десяти районам: Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Пересечет пять автомобильных дорог: Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Липецкую улицу.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Как пойдет дорога?

Магистраль начнется от развязки Северо-Восточной хорды с проспектом Буденного и Перовской улицей. В сторону шоссе Фрезер от Северо-Восточной хорды и проспекта Буденного построят съезды, которые сольются в единую дорогу в районе станции МЦК Андроновка. До Рязанского проспекта трасса пройдет вдоль путей кольцевой дороги. Затем пересечет Рязанку и отклонится от МЦК к востоку до Гайвороновской улицы в Текстильщиках.

От Гайвороновской улицы ее проложат до Люблинской и Волгоградского проспекта. Над оживленной Люблинской улицей и Волгоградкой возведут эстакаду – пролетев над ними, хорда вольется в Шоссейную улицу и протянется до улицы Полбина в районе станции метро "Печатники".

По Печатникам участок магистрали проложат вдоль Курского направления Московской железной дороги до Курьяновской набережной. Берега Москвы-реки соединит мост, по которому автомобилисты продолжат движение, а за рекой поедут по новой дороге вдоль "железки" до Каширского шоссе.

Новый автодорожный путепровод над водой свяжет районы Курьяново и Москоречье-Сабурово. Сейчас они связаны лишь железной дорогой. От Каширского шоссе частью Юго-Восточной хорды станет Кантемировская улица – трасса резко уйдет на запад до Пролетарского проспекта, где новая магистраль пересечется с Южной рокадой.

От Пролетарского проспекта и Варшавского шоссе по проектируемому проезду 5159 у рокады и хорды будет совместный основной ход до Варшавского проспекта. Отсюда участок Южной рокады перейдет в Балаклавский проспект, а Юго-Восточная хорда уйдет на юг к Сумскому проезду.

А вот как пойдет скоростная трасса дальше – от Варшавского шоссе до 35-го километра МКАД – пока не известно. По словам Петра Аксенова, вопрос о том, каким маршрутом хорду проложат по этому участку, сейчас решается на публичных слушаниях. "Ясные ориентиры прохождения хорды до улицы Поляны 35-го километра МКАД мы получим в первом квартале нового года, после публичных слушаний", – сказал Аксенов.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Когда начнут и закончат строить?

Строить транспортную артерию будут по отрезкам. По словам первого заместителя руководителя Депстроя, в 2019 году начнут строить мост через Москва-реку и дорогу до Каширского шоссе, а также приступят к строительству двух сложных участков от шоссе Энтузиастов до Рязанки и от Рязанки до улицы Полбина. Однако строительство в полном объеме намечено на 2020 год, после того, как будут спроектированы остальные отрезки хорды.

В течение 2019 года должна быть готова проектно-сметная документация на строительство всех участков Юго-восточной хорды. "Мы постараемся получить раньше экспертные заключения на освобождение территорий от инженерных коммуникаций и ускорить начало строительного периода", – пообещал Аксенов.



В конце октября разработаны и утверждены проекты первых двух участков магистрали: от шоссе Энтузиастов до Грайвороновской улицы длиной 4,4 км и от Каширского шоссе до Шоссейной улицы длиной 2,57 км. Сейчас, по словам председателя Москомархитекуры Юлианы Княжеской, разрабатывается планировка участка от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная.

"Основной ход Юго-Восточной хорды, без съездов и выездов на эстакады, построят в 2021 году", – рассказал порталу Москва 24 Петр Аксенов. По его словам, до 2021 года необходимо построить основные ходы Юго-Восточной хорды, Южной рокады, Северо-Восточной. "Нереального ничего не бывает, но, видимо, съезды и въезды на эстакады будут строиться в 2022 году", – отметил он. Магистраль построят за счет городского бюджета, деньги заложены в Адресно-инвестиционную программу города.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Зачем нужна хорда?

По мнению Петра Аксенова, Юго-Восточная хорда создаст транспортный узел, которого не хватает Юго-Восточному, Восточному и Северо-Восточному округам Москвы.

"Исторически сложилось, что юго-восточные и восточные районы были развиты промышленно, доставка грузов шла по московской кольцевой железной дороге – сейчас МЦК, поэтому транспортных артерий не хватает. На юго-востоке Москвы – дефицит автомагистралей, разгрузит Каширское шоссе, Липецкую улицу, Волгоградский проспект, Варшавское шоссе, МКАД", – рассказал собеседник портала Москва 24.

Юго-Восточная хорда также станет соединительной ниткой для Северо-Восточной хорды и Южной рокады. Благодаря ей две хорды – Северо-Западная, Северо-Восточная – и Южная рокада превратятся в новое транспортное кольцо Москвы. Оно пройдет по спальным районам, промзонам между МКАД и Третьим транспортным кольцом.

Хордово-рокадное кольцо

Новые транспортное кольцо, образованное тремя хордами и рокадой, по суммарной протяженности будет длиннее МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"Общая протяженность всего проекта – 133 километра, с учетом подъездных путей и выходов на вылетные магистрали. А протяженность МКАД составляет 109 километров. При этом новые трассы строятся в плотной городской застройке", – сказал Марат Хуснуллин. Заместитель мэра напомнил, что Северо-Западная хорда практически готова, остается завершить строительство моста через Москва-реку – через Карамышевское спрямление.

По словам Петра Аксенова, этот последний участок построят в конце 2019 года. "Северо-Восточная хорда готова на две трети, Южная рокада находится в активной стройке, а Юго-Восточная хорда – в проектировании", – добавил он.

На юге Юго-Восточная хорда перейдет МКАД и дойдет до Нового Симферопольского шоссе, до улицы Поляны в районе Северного Бутова и вольется в трассу Солнцево-Бутово-Видное, доходящую до Боровского шоссе.

"В этом году открыли участок трассы Солнцево-Бутово-Видное от Киевского шоссе до Калужского, а сейчас идет строительство автодороги от Калужского шоссе до улицы Поляны, кроме того начали реализацию участка от Киевки до Боровки", – рассказал первый замглавы Депстроя.

Таким образом, хордово-рокадное кольцо продолжится за МКАД и дойдет до Боровского шоссе.