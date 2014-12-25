Снег со столичных улиц убирают в постоянном режиме - Бирюков

Более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники вышли на столичные улицы

Уборкой снега в столице занимаются 10 тысяч единиц снегоуборочной техники и 20 тысяч рабочих, рассказал журналистам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с 07.00 в столице выпало 12 сантиметров снега. "Наконец, пожелания москвичей сбылись, пошел снег, а, с другой стороны, ситуация сложна в том плане, что с 7 часов утра выпало 12 см снега и до 18.00 снег будет идти так же интенсивно. Мы ожидаем, что выпадет еще 5-6 см снега", - сказал Бирюков.

"Мною дано поручение, чтобы с 7 часов утра вся снегоуборочная техника работала в постоянном режиме. Мы не должны были допустить такого количества снега неубранного. Техника уже прошла, на очередной круг она заходит через 1-1,5 часа после маршрута", - уточнил Бирюков.

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В свою очередь, в департаменте транспорта сообщили, что серьезное ухудшение погодных условий привело к снижение скоростей при движении по всем основным магистралям столицы.

Наибольшее снижение скоростей отмечено на кольцевых магистралях. Проблемы при движении в центр наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Ленинском проспектах, Каширском, Ленинградском и Дмитровском шоссе. Затруднения при движении в область зафиксированы на шоссе Энтузиастов и Каширском шоссе, Рязанском и Ленинском проспектах, а также на Профсоюзной улице.

"Весь транспортный комплекс Москвы работает для стабилизации дорожной ситуации. Общественный транспорт полностью подготовлен к работе в тяжелых погодных условиях и при низких температурах. Проведена проверка всех систем, влияющих на безопасность движения", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят москвичей, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться наземным городским транспортом и метро, а до аэропортов добираться на "Аэроэкспрессах".

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". Интенсивный снегопад продлится всю пятницу и утихнет только на следующий день.

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость упала до 50-60 метров.

Ранее также сообщалось, что коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.