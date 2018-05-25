Дорожные ограничения 26-27 мая. Что перекроют и как объехать

В эти выходные центр Москвы вновь будет перекрыт из-за спортивного марафона, а в подземке временно закроют шесть станций Филевской линии. О том, что перекроют и как объехать, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Закрытие станций метро

В эти выходные сразу шесть станций Филевской линии будут закрыты на вход и выход: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Это необходимо для ремонта путей наземного участка.

Движение поездов остановят на участке Филевской линии метро

Составы на Филевской линии будут ходить только от "Международной" до "Александровского сада" и обратно. Со станции "Кунцевская" можно будет проехать по синей ветке, а с "Киевской" – пересесть на синюю линию или Кольцевую.

На время закрытия станций метро также запустят два дополнительных автобусных маршрута. КМ1 свяжет станции "Киевская" и "Кунцевская" – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5 утра до 2 ночи, интервал движения не превысит 2 минут.

Фото: пресс-служба Мосгортранс

Зеленый марафон

Набережные в центре Москвы перекроют 26 и 27 мая для проведения благотворительного забега "Зеленый марафон". Поэтому с 8:00 26 мая до 7:00 27 мая ограничат движение транспорта по Большому Москворецкому мосту. Там перекроют по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, с 12:00 26 мая до 17:00 27 мая для проезда будет недоступен участок Москворецкой улицы между Варваркой и Москворецкой набережной.

Фото: transport.mos.ru

В воскресенье, 27 мая, с 07:00 до 15:30 ограничения будут действовать в Лубочном переулке, на улице Балчуг, Раушской, Болотной и Софийской набережных, на улице Серафимовича и Болотной улице. Наряду с ними, перекрытия введут на улице Варварка, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережных. Закроют также Краснохолмскую и Крутицкую набережные, Китайгородский проезд, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

С 10 мая по 10 июня одна полоса движения перекрыта на Вешняковском переулке из-за проведения инженерных работ. Перекрытия действует от дома 53/18, строение 1 до дома 4 по Пятницкой улице. Также в эти сроки будет ограничено движение на Большой Татарской улице от дома 36 до дома 44 и в Большом Татарском переулке от дома 4/8 до дома 1 по Татарской улице.

Фото: transport.mos.ru Фото: transport.mos.ru

До 1 июня продлили ограничение движения на одной полосе в Старом Толмачевском переулке в районе дома 17, строение 1 и в районе дома 24 по Татарской улице. Такое же ограничение действует в районе дома 4/12, строение 1 на Новокузнецкой улице. На Большой Татарской оно распространяется от дома 3, строения 3 по Пятницкому переулку до дома 26 по Большой Татарской.

Фото: transport.mos.ru

Продлили ограничения из-за инженерных работ и в Малом Златоустинском переулке. От Армянского переулка до дома 3, строение 3 поэтапно перекрывают одну полосу. Ограничения снимут 27 мая.

Фото: transport.mos.ru

С 20 мая по 21 августа на востоке города будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим круглосуточно ограничат проезд по двум полосам в обоих направлениях в районе дома 2А по улице 2-й улицы Измайловского Зверинца.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается реконструкция инженерных сетей на улице Образцова. По 30 мая поэтапно перекрывают одну полосу от дома 21А до Трифоновской улицы.

Фото: transport.mos.ru

Работы на инженерных сетях проходят и на 2-й Черногрязской улице. По 13 июня одна полоса перекрыта в районе дома 13 по Звенигородскому шоссе.

Фото: transport.mos.ru

По 30 октября ограничения введены в районе Шелепихенской набережной. Одна полоса перекрыта в Шмитовском проезде от дома 11 по Мукомольному проезду до дома 14 по Шелепихенской набережной. Поэтапно одну полосу движения заняли от дома 4, строения 1 до дома 14 на Шелепихенской набережной. Подобное ограничение действует на Мукомольном проезде от дома 1 до дома 4 по Шелепихенской набережной.

Фото: transport.mos.ru

Полностью перекрыли и Промышленный проезд в районе от дома 5, строения 32 до дома 6, строения 25. Ограничение действует круглосуточно по 30 июля. Здесь прокладывают инженерные сети.