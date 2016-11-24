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24 ноября 2016, 13:57

Трамваи вернут на площадь Тверская Застава

транспорт Белорусский вокзал наземный транспорт ГЗК трамвайные пути строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Трамвайное движение появится на площади Тверская Застава вблизи Белорусского вокзала. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Трамвайную линию продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на самой площади Тверская Застава появится разворотное кольцо.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, трамвайная линия улучшит транспортное обеспечение пассажиров, которые приезжают на Белорусский вокзал. Они смогут с комфортом пересесть с поезда на трамвай.

Проект по продлению трамвайных путей включат в программу комплексного благоустройства площади Тверская Застава.

Трамвайную линию на улице Лесная и разворотное кольцо у остановки "Метро "Белорусская" закрыли в 2008 году во время строительства офисного центра. В 2012 году трамвайные пути частично восстановили из-за недостатка общественного транспорта.

Новая трамвайная линия может появиться по проспекту Академика Сахарова от Чистопрудного бульвара до Каланчевской улицы. Строительство линии обеспечит доступность проспекта Академика Сахарова, где сейчас нет маршрутов общественного транспорта.

Пока ГУП "Мосгортранс" объявило конкурс на разработку предпроекта и проекта планировки трамвайных путей.

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