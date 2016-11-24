Трамваи вернут на площадь Тверская Застава

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Трамвайное движение появится на площади Тверская Застава вблизи Белорусского вокзала. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Трамвайную линию продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на самой площади Тверская Застава появится разворотное кольцо.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, трамвайная линия улучшит транспортное обеспечение пассажиров, которые приезжают на Белорусский вокзал. Они смогут с комфортом пересесть с поезда на трамвай.

Проект по продлению трамвайных путей включат в программу комплексного благоустройства площади Тверская Застава.

Трамвайную линию на улице Лесная и разворотное кольцо у остановки "Метро "Белорусская" закрыли в 2008 году во время строительства офисного центра. В 2012 году трамвайные пути частично восстановили из-за недостатка общественного транспорта.