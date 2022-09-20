Россиян предупредили о сложностях с подготовкой авто к зиме

Антироссийские санкции заметно изменили автомобильный рынок в стране. Помимо того что РФ покинули многие популярные зарубежные автоконцерны, эксперты отмечают риск перебоев с поставками комплектующих для машин. Вопрос их наличия сегодня у водителей стоит на первом месте, поскольку наступает время подготовки авто к зиме. Разбираемся, во сколько это обойдется, а также с поиском каких товаров могут возникнуть сложности.



"Шины становятся недоступными"

В России из-за санкций наметился дефицит определенных видов зимней резины, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В первую очередь это касается шин нестандартных размеров, пояснил он.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза На самые популярные размеры зимней резины, которые производятся в России, цены выросли очень сильно – почти вдвое. Шины становятся недоступными, а это самая важная вещь при подготовке автомобиля.

"Все редкие типы размеров импортировались в Россию из-за рубежа. К сожалению, выход из ситуации – бывшая в употреблении резина из-за границы. Новую резину по параллельному импорту в больших количествах я не вижу. И в любом случае цены на них заоблачные, кратно выше, чем были", – заявил специалист.

Также во время техобслуживания перед зимой автомобилисты рискуют столкнуться с нехваткой некоторых марок моторных масел, предупреждает Шапарин. "Многие увидят, что привычных им брендов просто нет. И то, что есть, часто стоит значительно дороже, чем могло и должно бы. Придется подбирать масло, которое раньше водитель не использовал. И непонятно, как это отразится на автомобиле", – рассуждает он.

Среди масел также наблюдается большое количество подделок, которые пришли на отечественный рынок. Некоторые страны без проблем оформляют сертификат на якобы легальный продукт, рассказал эксперт. "Другое дело, масло, которое фальсифицируется уже здесь и пытается прикинуться параллельным импортом. При этом им, понятное дело, не является. Но люди системно вводятся в заблуждение, такого масла много", – отмечает Шапарин.

Санкции спровоцировали проблемы и с российскими маслами. Дело в том, что присадки для них тоже производятся за рубежом, объясняет специалист. "Они приезжают к нам, меняя пять-шесть стран, чтобы их продали сюда. Во-первых, это удорожает процесс производства, во-вторых, удлиняет его. В-третьих, есть существенный риск, что присадки сюда не приедут. Здесь мы тотально зависимы от импорта", – считает он.

Кроме того, на рынке образовалась нехватка запчастей. В первую очередь дефицит есть в сегменте современных немецких автомобилей, подчеркнул Шапарин. Массовых моделей это касается в меньшей степени. В то же время увеличилось количество угонов с целью разбора автомобилей на детали из-за нехватки запчастей, говорит Шапарин. Последние после этого очень быстро оказываются на популярных сайтах объявлений, обратил внимание специалист.



Непреодолимых проблем нет?

В свою очередь, автоэксперт и телеведущий Вячеслав Субботин заявил Москве 24, что на данный момент дефицита автомобильных комплектующих нет. Однако цена на запчасти и расходники в отдельных случаях будет кусаться, уточнил он.

"Те автомобилисты, которые привыкли покупать покрышки таких производителей, как Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Nokian, Bridgestone, смогут приобрести их только за безумные деньги. Они очень дорого стоят. Но эти покрышки есть, их импорт существует", – отметил Субботин.

Эксперт посоветовал обратить внимание на зимнюю резину российских и китайских производителей. В целом такие шины не уступают по качеству западным аналогам. При этом цены на них остаются доступными, сказал специалист. "Скажем, в том же Ярославле на местном заводе стоит оборудование Continental. Да, может, у наших покрышек шипы не ромбовидной формы или не в форме граненого алмаза. Но там стоят шипы, которые нормально останавливают автомобиль", – подчеркнул Субботин.

Не возникнет проблем и с наличием незамерзающей жидкости. Ее производство в России полностью отлажено, указал эксперт. С моторными маслами есть определенные проблемы, но как такового дефицита по ним пока не наблюдается, добавил он.





Вячеслав Субботин автоэксперт, телеведущий Особых проблем сейчас нет, можно купить любое импортное масло. Просто в цене оно выросло в три раза. При этом многие привыкли к маслам, которые на самом деле лили в Обнинске на местном заводе.

"Те же масла Rolf, Idemitsu, их делали и продолжают делать в России. И Shell в том числе. У них был свой завод под Тверью, ничего, в Обнинске другие масла будут делать. Люди очень быстро переориентировались и сейчас выпускают очень приличный товар", – подчеркнул Субботин.

Некоторые иностранные производители импортируют пакеты присадок для изготовления масел на российских предприятиях. Например, поставки идут из Китая, обратил внимание специалист. При этом нефтяная основа для масел в РФ – одна из лучших в мире. Кроме того, достойные альтернативы продуктов западных компаний можно найти и среди российских брендов, добавил Субботин.

Эксперт подтвердил проблемы с запчастями для автомобилей немецких концернов на российском рынке. Однако и эти вопросы постепенно решаются, заявил Субботин. "Турки активно поставляют нам запчасти. Они производили и производят их на европейский рынок, и сейчас приходят на наш", – рассказал автоэксперт.

Запчасти от китайских производителей тоже конкурентоспособны. Свою продукцию они делают в том числе и для японского рынка, отметил Субботин. По цене запчасти из Турции и Китая остаются доступными, заключил специалист.

