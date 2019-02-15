Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные, 16 и 17 февраля, в столице ограничат движение из-за строительства БКЛ, продолжат реконструировать Детский музыкальный театр юного актера, а также ремонтировать городские коммуникации. Подробнее обо всех ограничениях – в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Строительство БКЛ

Фото: transport.mos.ru



С субботы, с 16 по 25 февраля, из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) движение транспорта ограничат в трех районах столицы. "...В связи со строительством Большой кольцевой линии будет временно закрыт участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского". В связи с этим в районах Басманный, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения будут действовать с 02:30 16 февраля до 04:30 25 февраля", – уточнили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На участках улиц Краснопрудная (от дома 6 до улицы Верхняя Красносельская и от нее же до ТТК), Русаковская (от ТТК до улицы Стромынка), Стромынка (от Русаковской до Преображенской) и Преображенская (от Стромынки до Большой Черкизовской) будут действовать перекрытия с возможностью проезда для местных жителей.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, временно изменят схему движения на участках 2-го Полевого переулка, улицы Барболина, Бабаевской, на дублере улицы Большая Черкизовская и на Окружном проезде. Плюс, закроют съезд с Халтуринской на Большую Черкизовскую в сторону центра.

Важно: проезд жителей к своим домам обеспечат сотрудники ГИБДД. А водителям стоит ознакомиться с ограничениями, уточнить маршруты объезда и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Реконструкция театра

Фото: transport.mos.ru

Из-за работ по реконструкции Детского музыкального театра юного актера будет перекрыто и ограничено движение на участке по улице Макаренко от дома 2, корпуса 21, строения 1 до дома 6, строения 1. С 13 по 17 февраля круглосуточно движение будет перекрыто полностью, а с 21 февраля по 22 октября будет организовано движение с приоритетным правом проезда по одной полосе.

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

До 1 июня ограничено движение на одной полосе на участке Озерковской набережной в районе владения 13, строения 16 на Большой Татарской улице. На этом участке идет строительство здания.

Фото: transport.mos.ru

С 10 февраля до 31 мая 2021 года Коломенская будет перекрыта на участках от улицы Новинки до Затонной и на Кленовом бульваре, в районе пересечения с улицей Коломенская. Ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Кроме того, в районе перекрытий изменятся пути следования семи автобусных маршрутов.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября ограничено движение и на участке улицы Рогожский Поселок. Две полосы перекрыли от дома 5 до дома 29, строения 9. Для удобства проезда рабочие сделали временные дорожные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Введены ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства там организуют временные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично, по одной полосе – в каждом направлении, а также по одной из пяти полос – на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановят 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Из-за этого в районе станций "Динамо" и "Петровский парк" до конца года полностью закрыли Московскую аллею – от дома 33а до 35.

Фото: transport.mos.ru

На другом, северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро на время строительства ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок №1 на схеме). Восстановить полноценное движение обещают 5 марта.

Фото: transport.mos.ru

Продолжается и строительство Некрасовской линии метро. Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли до 1 сентября. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у станции метро "Авиамоторная". Если вы направляетесь на север, выезжайте на шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

На улице Генерала Дорохова круглосуточно закрыта одна полоса – от пересечения с МКАД до владения 38б, строения 3. Ограничение сохранится до конца месяца.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения автомобилей продолжают действовать и на Большом Москворецком мосту. До 21 апреля дорожные изменения затронут полосу в сторону улицы Варварка.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля перекрыто по одной полосе в каждом направлении – от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 01:30 до 05:30) этот участок будет полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

А в районе станции метро "Селигерская" на Дмитровском шоссе закрыты три полосы. Ограничения действуют от дома 96, корпуса 2 до дома 96, корпуса 1. Снять ограничения планируют до 1 сентября 2020 года.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц весь год будет действовать ограничение движения только по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

На полтора года действуют ограничения на улице Каховка – от Севастопольского проспекта до дома 19, строения 2. Дорожные полосы будут заниматься поэтапно с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Продолжают реконструировать станцию метро "Кунцевская", в связи с чем до 30 мая ограничено движение от Молдавской улицы, дома 2б до Малой Филевской в районе пересечения с Рублевским шоссе. В обоих направлениях работает одна дорожная полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) до 31 декабря ограничили движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова. Перекрытия коснулись участка от ее пересечения с проспектом Вернадского до дома 65а, расположенного на улице Удальцова. Для автомобилистов временно расширили дорогу.

Фото: transport.mos.ru

До 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима – от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Там ведутся работы по строительству пешеходного перехода. Объехать перекрытую улицу можно через проспект Лихачева.

Фото: transport.mos.ru

До 21 апреля перекрыто движение транспорта по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы – от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2. Это необходимо для завершения строительных работ.

Фото: transport.mos.ru

Также строительные работы начались на Малой Пироговской в районе дома 14, строения 3. В этом месте частично закрыта для проезда одна полоса движения, плюс рабочие заняли парковочные места. Для автомобилистов они будут недоступны до конца года.

Фото: transport.mos.ru

До 12 апреля ограничено движение на Киевском шоссе в районе станции метро "Саларьево". Ограничения действуют по одной полосе в обоих направлениях – на участке проводятся дорожные работы.

Фото: transport.mos.ru

Движение в Маяковском тоннеле в столице ограничили до 25 апреля из-за ремонта. В тоннеле перекрыли по одной полосе в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

До 31 мая закрыли участок улицы Дворникова от дома 5а в проезде Энтузиастов до дома 9а, строения 3 на Дворникова. Кроме того, в этом районе ввели ограничения в проезде Энтузиастов на пересечении с Дворникова. Все изменения связаны со строительством Кожуховской линии метро. Для проезда можно воспользоваться шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улицей. Также можно объехать, сделав крюк в семь километров, – сначала нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Госпитальный Вал и после Семеновского путепровода завернуть на улицу Золотую. Наконец, нужно двигаться по улице Буракова до шоссе Энтузиастов, с которого можно съехать в проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта в Среднем Кисловском переулке в районе пересечения с Малым Кисловским также круглосуточно ограничили движение. Это необходимо для реконструкции зданий консерватории имени Чайковского.

Фото: transport.mos.ru

По 11 ноября временно ограничили проезд в Костянском переулке в связи с реконструкцией здания на Сретенском бульваре. Одна полоса недоступна – от пересечения со Сретенским до пересечения с Рыбинским переулком.

Реконструкция инженерных сетей и ремонт

Фото: transport.mos.ru

Из-за работ на инженерных сетях в Можайском переулке по 25 апреля круглые сутки будет ограничено движение по одной полосе от Киевской улицы до Студенческой, дом 23.

Фото: transport.mos.ru

На Палехской улице (в районе владения 131А) ограничения движения разбили на два этапа. На первом они коснутся одной полосы с 11 февраля по 8 марта и с 15 по 30 апреля (с 01:30 до 05:30). А второй период – круглосуточно с 9 марта по 14 апреля, с 10 мая по 11 июня и с 12 июня по 16 июля (снова одна полоса, с сохранением существующего количества полос).

Фото: transport.mos.ru

Во 2-м переулке Тружеников продлили сроки прокладки инженерных сетей. На участке от пересечения с Большим Саввинским до дома 4, корпуса 19, строения 2 проезд будет круглосуточно ограничен по 27 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи с прокладкой сетей введены круглосуточные ограничения на Большой Внуковской улице. С 18 февраля по 29 марта – в районе дома 12, корпуса 1 на 1-й Рейсовой улице (участок №1 на схеме), с 29 марта по 25 апреля – в районе дома 12 (участок №2), с 10 мая по 31 августа – одна полоса в районе дома 10 (участок №3), с 10 мая по 20 августа на Большой Внуковской в районе пересечения с 1-й Рейсовой (участок №4), и с 18 февраля по 25 апреля на Большой Внуковской в районе дома 11 (участок №5, одна полоса с сохранением существующего количества полос).

Фото: transport.mos.ru

В связи с прокладкой коммуникаций с 5 февраля полностью перекрыли участок Очаковской улицы в районе дома 13/31, строения 1. Объехать закрытый участок можно через параллельные дороги – улицу Прудовую или Палисадную. Кроме того, в эти же сроки ограничено движение на одной полосе Мещерского проезда от дома 34 до дома 13/31, строения 1 по Очаковской улице. Все ограничения планируют убрать после 30 июня.

Фото: transport.mos.ru

На участке дублера Ярославского шоссе ограничили движение транспорта с 8 февраля по 30 июня. Ограничение коснется участка дублера в районе дома №143 по Ярославскому шоссе. Из-за круглосуточных работ будет перекрыта одна полоса.

Фото: transport.mos.ru

Также временные изменения коснулись улицы Яблочкова. Из-за прокладки инженерных сетей до 10 февраля ограничили проезд в районе дома 3. Кроме того, по 15 марта введут ограничения на пересечении с Гончарова.

Фото: transport.mos.ru

В Малом Кисельном переулке по 17 февраля ограничили движения на одной полосе. Ограничения ввели в районе дома 5 (участок №2 на схеме) в связи с реконструкцией инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

На Волгоградском проспекте в районе дома 11 с 25 января ограничили движение автомобилей по одной полосе. Все ограничения будут действовать в круглосуточном режиме до 7 марта включительно. В этом месте проводят ремонтные работы.

Фото: transport.mos.ru

До конца этого месяца перекрыта одна полоса на участке Бережковской набережной. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста.

Фото: transport.mos.ru

На Ленинградском шоссе с начала года также идет реконструкция инженерных сетей. В связи с этим будут поэтапно перекрывать одну полосу бокового проезда Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1. Ограничения продлятся до 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, до 20 февраля в связи с работами по восстановлению инженерных сетей частично ограничено движение по Кадашевской набережной и в Варсонофьевском переулке. Подобные ограничения действуют на 2-м Сетуньском проезде (от дома 9 до дома 12, корпуса 2 – до 13 апреля) и на участке 8-го Новоподмосковного переулка (до 15 апреля).

Фото: transport.mos.ru

Плюс, до 31 марта поэтапно перекрывают проезд от Муромской до Заозерной улицы. Одновременно с этим ограничивают движение по одной полосе на Муромской в районе дома 3 и Красносолнечной в районе дома 30. Кроме того, действуют ограничения по одной полосе на Заозерной улице – от дома 9 до дома 14 и на проезде от Заозерной – до дома 15б, строения 3а. Чтобы объехать закрытый участок Муромской, можно воспользоваться параллельными улицами – Красносолнечной и Большой Косинской.

Фото: transport.mos.ru

На востоке города по одной полосе заняли на улице Камова и на улице Третьего Интернационала. Ограничения действуют от дома 3 до дома 20 по улице Третьего Интернационала (до 31 августа) и от улицы 8 Марта до Проектируемого проезда №5049 (до 25 марта). В этом районе проводят реконструкцию инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

На севере Москвы изменится схема движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. С 25 января по 15 апреля ограничили движение по двум полосам на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 59 (участок №1 на схеме), а также по одной полосе – на Ленинградском проспекте, в районе дома 49/2 (участок №2).

Фото: transport.mos.ru

До 15 марта на Новочеремушкинской улице будут действовать ограничения движения между четной и нечетной сторонами улицы. Кроме того, на этот же срок ввели ограничение движения по одной полосе на участке Новочеремушкинской улицы, в районе дома 21, корпуса 1 по нечетной стороне. Изменения в организации движения вызваны прокладкой инженерных сетей. Для объезда перекрытого участка можно воспользоваться улицей Кедрова, Дмитрия Ульянова или Кржижановского.

Фото: transport.mos.ru

На северо-востоке города с 31 января по 30 июля ввели перекрытия на участке Главной аллеи в Измайловском парке: от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Ограничения необходимы в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях. Чтобы объехать закрытый участок, можно воспользоваться Северо-Восточной хордой (СВХ) или же проехать через Первомайскую улицу и Большой Купавенский проезд.

Фото: transport.mos.ru

До 21 марта в связи со строительством инженерных сетей ограничено движение транспорта по одной полосе на улице Подольских Курсантов в районе домовладения 5б. Ограничения действуют в круглосуточном режиме и связаны со строительством инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, по 25 февраля ограничено движение по одной полосе на Звенигородской улице в районе дома 14а.

Фото: transport.mos.ru

До 3 марта для проведения работ на инженерных сетях круглосуточно ограничено движение по одной полосе на участке проезда Пахтусова – от дома 9 до дома 9а.

Фото: transport.mos.ru

На улице 1905 года в районе дома 2 до 20 марта круглосуточно ограничено движение по одной полосе в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

А до 15 марта круглосуточно ограничили движение по одной полосе на улице Говорова в районе дома 1 (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

С большим вниманием автомобилистам стоит ехать в районе Рязанского проезда. Там по 19 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе на участке от дома 2/7 на Новорязанской улице до дома 9, строения 6 на Новой Басманной улице. Специалисты в этом месте прокладывают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru

До 5 апреля в ночные часы (с 01:30 до 05:30) будут вводиться ограничения на улице Сталеваров в районе дома 100, корпуса 1 по шоссе Энтузиастов. Здесь прокладывают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru

Ну а по 28 февраля ограничено движение на севере города на следующих участках: по улице Коккинаки в районе дома 1, Планетной улице в районе дома 33 и по улице Академика Ильюшина в районе дома 6.