Движение на улице Подольских Курсантов в столице ограничат

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Движение на участке улицы Подольских Курсантов в столице будет ограничено.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в информационном центре транспортного комплекса города.

С 1 февраля по 21 марта 2019 года там будет вестись строительство инженерных сетей.

Отмечается, что движение перекроют в районе владения 5Б, оно будет распространяться на одну полосу.

Ранее сообщалось, что несколько улиц будут ограничены для движения транспорта с 9 января по 30 июля 2019 года в столичном районе Куркино.