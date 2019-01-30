Движение по дороге от Калужского шоссе до деревни Яковлево запустят летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение по дороге от Калужского шоссе до деревни Яковлево в ТиНАО запустят этим летом. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.
По словам главы ведомства Владимира Жидкина, "трасса длиной пять километров даст жителям деревни Яковлево возможность прямого выезда на Калужку". Сама дорога готова, сейчас строители завершают обустройство тротуаров и монтируют дождевую канализацию, уточнил Жидкин. Они также "протягивают линии электропередач, кабели, ведут переустройство шести участков газопровода", добавил руководитель департамента.
По данным ведомства, на трассе будет по две полосы движения в каждую сторону. Ее пропускная способность составит 1,3 тысячи машин в час.
Как отметил Жидкин, в настоящее время проектируется очередной участок дороги, чтобы продлить ее до Варшавского шоссе. Тогда трасса напрямую свяжет Троицк и Щербинку, поселение Первомайское и Остафьево, пояснили в департаменте развития новых территорий.
В ближайшие три года на территории ТиНАО планируют запустить в общей сложности 130 километров дорог. Там также построят 38 мостов, тоннелей и эстакад, 27 пешеходных переходов.
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