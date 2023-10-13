Расплатиться за безответственность: что грозит за безбилетный проезд в Москве

В Москве злостного безбилетника приговорили к исправительным работам. Молодого человека ловили на проезде зайцем в общественном транспорте 36 раз. Однако он так и не оплатил ни одного штрафа, в результате чего был осужден. Рассказываем подробности, а также что считается безбилетным проездом и какие санкции за это грозят.



36 штрафов

Москвич получил 30 часов исправительных работ, так как неоднократно был оштрафован за поездки зайцем, но ни разу не погасил задолженность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс. В общей сложности у 23-летнего парня накопилось 36 неоплаченных штрафов. В связи с этим он был признан виновным по статье об уклонении от исполнения административного наказания.

"Теперь молодому человеку предстоит не только погасить долги по накопленным штрафам, но и отработать наказание", – подчеркнули в Дептрансе.





из сообщения Дептранса Москвы Не забывайте оплачивать проезд при входе в транспорт. Это помогает нам развивать маршрутную сеть и пассажирские сервисы, чтобы ваши поездки становились еще комфортнее.

В конце сентября сообщалось, что в Москве 33-летний безбилетник во время проверки проездных документов напал на контролера в автобусе. Сначала он оттолкнул женщину, а затем укусил ее за руку. В итоге дебошир получил в качестве наказания год принудительных работ. Кроме того, суд обязал его компенсировать пострадавшей ущерб в размере 50 тысяч рублей.



Что считается безбилетным проездом?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице проверкой проездных документов занимаются контролеры ГУП "Мосгортранс" и ГКУ "Организатор перевозок". Первые не штрафуют зайцев, но могут потребовать их оплатить поездку на месте. Если человек отказывается это сделать, то обязан покинуть транспорт на следующей остановке. Также работники ГУП "Мосгортранс" могут изъять проездной, если он поддельный или дает льготы, но пассажир не предоставил документы, подтверждающие право на них.

В свою очередь, контролеры ГКУ "Организатор перевозок" имеют право штрафовать граждан. Однако они не изымают поддельные проездные или карты москвича, а также социальные карты жителей Московской области. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует знать, в каких случаях проезд считается безбилетным:

если пассажир при входе не списал деньги или поездки со своего проездного, банковской карты или поддерживающего бесконтактную оплату гаджета;

если пассажир, имея льготный/бесплатный проезд, не приложил карту к валидатору;

если проездные документы поддельные или поврежденные;

если у проездного истек срок действия;

если контролеру не предъявить карту москвича, проездной или соцкарту жителя Московской области;

если после валидации пассажир не может подтвердить документально право на использование льготного/бесплатного проезда.

Исключение

Как могут наказать?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

– пассажиры до 7 лет и те, кто сопровождает инвалидов I группы или детей-инвалидов. Им можно ездить без билета в городском транспорте.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с момента его получения необходимо оплатить в течение 60 дней, рассказала в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева. В столице его сумма составляет 2 000 рублей.





Алла Георгиева юрист Если не оплатить штраф в установленный законом срок, то за это наступит новая ответственность: либо наложение административного штрафа в двукратном размере от неоплаченной суммы, ​либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Следует учесть, что сумма штрафа будет выше, если пассажира поймали на использовании чужой социальной карты или он не смог документально подтвердить контролеру право на льготный проезд. В таком случае вместо 2 000 придется отдать 4 000 рублей. За провоз неоплаченного багажа также полагается штраф. Если речь про городской наземный транспорт, то взыскание составляет 1 000 рублей, если про метро – 2 000 рублей.

Погасить задолженности можно разными способами. Например, через интернет при помощи сервиса mos.ru "Мои платежи" или отсканировав QR-код постановления в мобильном приложении своего банка. Кроме того, оплатить штраф получится и офлайн. Это можно сделать в отделении любого банка.

