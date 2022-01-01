Что изменится для водителей в РФ, у которых истекает срок действия прав

В РФ продлят на три года действие водительских удостоверений, подлежавших обмену в ближайшее время. Предполагается, что это произойдет автоматически. Изменение затронет более пяти миллионов человек. Рассказываем, каких водителей оно коснется, а также зачем это нужно.



Продлевать будете?

Фото: Москва 24

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, позволяющее на три года продлить действие водительских прав, подлежащих скорой замене. Речь идет о корочках, срок службы которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет.

Причем нововведение затронет не только водителей личных машин, но и тех, кто использует авто для работы, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что в общей сложности продление водительских документов коснется более пяти миллионов человек по всей стране.

"Теперь в течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически", – объяснила официальный представитель МВД России.

По правилам российские водительские удостоверения действуют в течение десяти лет с момента оформления, после их нужно заменить. Автоюрист Сергей Радько в интервью с Москвой 24 напомнил, что садиться за руль с просроченными правами нельзя. "В противном случае водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по части 1 ст. 12.7. КоАП", – предупреждает эксперт.

Также за езду с просроченными правами автомобиль перемещают на спецстоянку, продолжает юрист. Водителям, у которых документы истекут в 2024 году, он посоветовал начинать процедуру замены корочек за месяц.



"Оптимизация системы"

Действие истекающих водительских удостоверений продлят в РФ на 3 года

Для замены водительских прав автомобилисту нужно оплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей, отметила в беседе с Москвой 24 доктор юридических наук, профессор кафедры частного права Государственного университета управления Розалина Шагиева.

По ее словам, решение продлить действие документов принято в качестве социальной помощи. "Эта сумма может оказаться существенной для многих граждан, испытавших финансовые проблемы, вызванные санкционным давлением. Часть россиян лишилась работы, или уровень доходов понизился, поэтому снять такое обременение – хорошее решение", – считает эксперт.

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев рассказал Москве 24, что от продления водительских удостоверений выиграют не только владельцы личных авто, но и бизнес, которому не придется отвлекать своих водителей от работы на замену прав. "Происходит оптимизация системы госуправления исполнительной власти, бизнеса и гражданского общества. Это выгодно всем", – пояснил специалист.





Сергей Канаев председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Большинство людей волнуют даже не пошлины за замену удостоверений, а количество времени, которое на это уходит. Сперва вы платите пошлину, потом вам нужно получить медицинскую справку – это день-два. Затем вы идете по записи в регистрационный пункт МРЭО. Там проверяют, не лишены ли вы прав, сверяют вашу медицинскую справку, на это уходит еще день. В среднем люди тратят на замену прав от трех дней до недели.

Решение правительства касается национальных прав и не влияет на сроки действия международных водительских удостоверений, отметил эксперт. "Если срок действия международных прав истекает с 2022 по 2023 год, то менять их все равно придется", – подчеркнул Канаев.

Продление срока действия прав никак не отразится на безопасности на дорогах, заключил директор Национального общественного центра безопасности движения.

