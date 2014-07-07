На Луганской улице ликвидирован нелегальный автовокзал

Фото: M24.ru

На Луганской улице в районе дома №9 закрыта нелегальная автостанция междугородних автобусов, сообщает пресс-служба департамента транспорта города Москвы.

Проверка участка была проведена на основании информации, поступившей от жителей окрестных домов. В ходе рейда выявлены грубые нарушения действующего законодательства в сфере пассажирских перевозок. Водители автобусов перевозили пассажиров на неисправной и загрязняющей воздух технике, пренебрегали нормами безопасности. Кроме того, маршруты не были согласованы с властями.

В итоге нелегальный пункт был закрыт, два рейсовых автобуса эвакуировали и еще два были арестованы. При этом эксплуатация трех транспортных средств была запрещена до полного устранения неисправностей. Отмечается, что трех водителей, препятствовавших ходу проверки, доставили в ОВД по району Царицыно для проверки документов.

"Благодаря бдительным жителям, сообщившим о нелегальном пункте прибытия и отправления междугородних автобусов, мы своевременно приняли меры и закрыли "теневой" автовокзал. В отношении правонарушителей начато административное делопроизводство, им грозят весомые штрафы. Мы, в свою очередь, и в дальнейшем будем проводить рейды по пресечению работы нелегальных автостанций и маршрутов в Москве. Призываем москвичей сообщать нам о работе нелегальных маршрутов: содействие жителей очень важно для нас", - заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.