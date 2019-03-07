Праздничные ограничения движения и бесплатная парковка: что перекроют и как объехать

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Впереди москвичей ждут три выходных дня с 8 по 10 марта, связанных с празднованием Международного женского дня. Также 10 марта в центре города пройдет митинг. Рассказываем обо всех дорожных ограничениях на праздники.

Бесплатная парковка

Парковка в Москве станет бесплатной 8 и 9 марта. Оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам. 10 марта бесплатная парковка сохранится только на улицах, где оплата не взимается в воскресные дни.

Митинг

Фото: transport.mos.ru

Участок от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова полностью перекроют 10 марта с 8 часов до 16 часов в связи с проведением митинга. Кроме того, будет введено ограничение движения с 5 часов до 8 часов утра по одной полосе движения на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9, а с 16 часов до 19 часов – на двух крайних левых полосах движения в каждом направлении.

Строительство дорог

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе ввели ограничения по 20 августа – в этот период недоступны одна или две полосы.

Фото: transport.mos.ru

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Северо-Западной хорды до 1 декабря ограничили движение на улице Нижние Мневники – от дома 62 до дома 110 (одна полоса в каждом направлении), на улице Народного Ополчения – от дома 2 до дома 14, корпуса 1 (четыре полосы с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении), а также на Карамышевской набережной – от дома 26, корпуса 1 до дома 36 (одна полоса с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении).

Фото: transport.mos.ru

Введены ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства там организуют временные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля перекрыто по одной полосе в каждом направлении – от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 01:30 до 05:30) этот участок полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

Движение в Маяковском тоннеле в столице ограничили до 25 апреля из-за ремонта. В тоннеле перекрыли по одной полосе в каждом направлении.