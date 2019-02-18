Ремонт Маяковского тоннеля завершат к концу апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Капитальный ремонт шестиполосного Маяковского тоннеля под Триумфальной площадью, начатый в январе текущего года, займет несколько месяцев. Работы собираются завершить к концу апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что тоннель длиной 470 метров на пересечении Садового кольца и Тверской улицы построили в 1959–1960 годах. За год существования его ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас специалисты намерены выполнить переустройство дренажной системы, чтобы предотвратить скопление воды.
"Ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу облицовки тоннеля с ограничением дорожного движения до двух полос – по одной в каждую сторону", – отметил Бирюков.
По его словам, проект предусматривает перекладку 325 погонных метров труб дренажной системы.
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