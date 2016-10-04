Разработана новая маршрутная сеть наземного транспорта Москвы

В столице 8 октября запустят новую маршрутную сеть, сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

По ее словам, чтобы создать качественную инфраструктуру пассажирского транспорта в центре города, была создана рабочая группа экспертов и департамента транспорта, передает корреспондент m24.ru.

Новая сеть получила название "Магистраль". В названия всех маршрутов добавится буква "М". Новые схемы маршрутов разместят на каждой остановке, а также в самих автобусах. Причем там будет как общая карта, так и карта конкретного маршрута.

Бисембаева отметила, что первыми появляются магистральные маршруты – всего их будет 17. Интервал движения составит от 5 до 10 минут. Районных маршрутов будет 13, а интервал их движения составит 10–15 минут. Социальных маршрутов будет семь.

Кроме того, на Бульварное кольцо вернется исторический маршрут "А". С начала ХХ века по данному маршруту курсировал одноименный трамвай "А", который москвичи прозвали "Аннушка".

Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев сети "магистраль", общей протяженностью более 350 километров, свяжут центр Москвы с отдаленными районами. Ходить транспорт будет и на участках, где не курсировал с 1990 годов.

В рамках проекта вводится 24 новых остановок. Ожидается, что пассажиропоток вырастет с 200 до 270 тысяч пассажиров.