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Транспорт

18:22

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Эксперт рассказал, где будут действовать российские права нового образца

На трех языках: как изменились водительские права и документы на авто в РФ
транспорт авто

С 3 декабря в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации машины. В частности, права нового образца будут с надписями на иностранных языках. Рассказываем, что еще изменилось в документах и в какие страны можно с ними отправиться.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По новым правилам

В России вступил в силу приказ главы МВД Владимира Колокольцева об изменениях во внешнем виде свидетельства о регистрации автомобиля (СТС) и паспорта транспортного средства (ПТС). Помимо этого, водителям начали выдавать права нового образца.

В верхней части прав на лицевой стороне теперь размещается надпись "Водительское удостоверение" на трех языках: русском, французском и английском.

В новых СТС при необходимости будут указывать срок окончания временной регистрации автомобиля, а среди возможных указываемых цветов появился серый.

В паспорте автомобиля (ПТС) в раздел "особые отметки" теперь могут быть внесены данные о дополнительной маркировке, таможенных ограничениях и о количестве сидячих мест в пассажирских и грузовых автомобилях.

Кроме того, если в ПТС автомобиля юридического лица была допущена ошибка, то исправления должны заверяться подписью директора или другого уполномоченного лица и печатью организации. Если же юрлицо владеет машиной на основе договора аренды, то в ПТС укажут настоящего собственника.

Ранее в ГИБДД поясняли, что удостоверения СТС и ПТС нового типа уже выдаются водителям-новичкам, поэтому было принято решение привести приказ в соответствие с практикой. Кроме того, в Москве права нового типа начали выдавать еще в начале 2020 года.

С 1 ноября в России перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). При покупке новой машины документ оформляется в электронном виде, где указана вся история автомобиля, включая обслуживание и аварии. При этом владельцам бумажного документа нет необходимости его менять.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Технические изменения

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал Москве 24, что самое большое изменение, вводимое приказом МВД, касается дублирования названия водительского удостоверения на иностранные языки.

"Я ездил по правам, на которых нет надписи на трех языках 10 лет, никаких вопросов не было. Наши права всегда соответствовали международной конвенции, просто это было внесено потому, что у некоторых граждан были проблемы с заграничными полицейскими", – пояснил эксперт.

Что касается ПТС, то он уже с ноября электронный, там дополнялись графы, касающиеся количества сидячих мест в автомобилях.
Игорь Моржаретто
автоэксперт

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов также пояснил, что правки в документах имеют больше технический характер. По его словам, для водителей нет никаких революционных изменений, поэтому менять права пока не надо.

"Когда подойдет срок замены прав, то человек получит корочку с надписью на трех языках. Вполне возможно, что это облегчит жизнь водителям, которые собираются ехать за границу и им не понадобятся международные права", – пояснил собеседник Москвы 24.

В некоторых странах не всегда понимали, что это водительское удостоверение, хотя Венская конвенция о дорожном движении разрешает надпись без дублирования. Права нового образца снимут все вопросы, которые могли возникать у российских водителей.
Максим Едрышов
глава Федерации автовладельцев России

Едрышов также добавил, что с российскими правами можно отправиться в любую страну, подписавшую Венскую конвенцию. По его словам, туда входят все европейские страны, страны СНГ и другие – всего около 90 государств. Не входят в этот список в том числе США и Япония.

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