"Коммерсантъ": пятница, 3 августа 2012 года

Генпрокуратура вышла на автобусную обстановку

Правительству предложено ужесточить требования к пассажирским перевозкам

Генпрокуратура РФ направила премьеру Дмитрию Медведеву предложения по ужесточению ответственности компаний и водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. Таким образом ведомство отреагировало на резкий рост числа аварий с участием пассажирских автобусов. Для решения проблемы Генпрокуратура предложила обязать перевозчиков проверять автобусы перед рейсами, повысить штрафы для водителей и лишать их лицензии за систематические нарушения ПДД. Госдума уже начала работать над этими предложениями.

Иван Буранов, "Ъ"

Режим закрытого неба

введут в Сочи на время Олимпиады

Разработан порядок движения воздушных судов в небе над Сочи во время зимних Олимпийских игр 2014 года. В течение трех месяцев здесь будет действовать особый пропускной режим: беспрепятственно смогут передвигаться только военные и спасательные самолеты, а также гражданские суда, летающие по регулярному расписанию. Чартерные перевозки, количество которых, по предварительным оценкам, минимум вдвое превзойдет регулярные рейсы, авиакомпаниям придется согласовывать отдельно. Передвижение всей остальной авиации, включая сельскохозяйственную, будет запрещено.

Александр Панченко, Мария Черкасова, "Ъ"

В оппозиции появились свои несогласные

Борису Немцову и Илье Яшину напомнили о партийной дисциплине

В Республиканской партии России—Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС), которая только вчера получила регистрацию в Минюсте, уже начались первые разногласия. Бюро партии, в том числе ее сопредседатели Владимир Рыжков и Михаил Касьянов, выступило против прямых выборов в координационный совет оппозиции, предупредив, что "внутреннее соревнование между лидерами оппозиции приведет к расколу". А сопредседатель партии Борис Немцов, напротив, инициативу поддержал. Он считает, что выборы "представителей Болотной" помогут "легализовать протест". Господину Немцову уже напомнили про партийную дисциплину.

Юрий Барсуков, Вадим Вислогузов, Дмитрий Бутрин, "Ъ"

Сотрудники Сбербанка попались на продаже долга заемщику

Проблемы с кредитом в 700 млн рублей предлагали решить за 100 млн

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников ОАО "Сбербанк" и их сообщника. Они подозреваются в покушении на коммерческий подкуп и мошенничество. Финансисты предложили задолжавшему Сбербанку 700 млн руб. коммерсанту ликвидировать все претензии банка за 100 млн руб. Стоит отметить, что проблемы с долгами по кредитам у заявителя есть не только со Сбербанком, но еще с десятком финансовых структур и крупных фирм.

Олег Рубникович, "Ъ"

Хлебное вместо

У схем Матвея Урина обнаружился оригинал

После почти полугодового перерыва несуществующие ценные бумаги вновь стали обнаруживаться в проблемных банках. Как выяснил "Ъ", именно за это на днях лишился лицензии небольшой столичный Хлебобанк. Несмотря на достаточно скромный масштаб его бизнеса, он фактически весь был "фальшивобумажным". При этом банкиры не только превзошли Матвея Урина по изощренности схемы, замаскировав ее под сделку репо, но и запустили ее гораздо раньше.

Светлана Дементьева, Александра Баязитова, "Ъ"

К оппозиции тайком слетелись ракеты

Барак Обама подписал секретный документ о сотрудничестве с противниками Башара Асада

Президент США Барак Обама разрешил ЦРУ и другим ведомствам помогать противникам Башара Асада в Сирии. Впрочем, Вашингтон не стал открыто заявлять об этом. Распоряжение главы Белого дома, получившее название "разведывательные ориентировки", попытались сохранить в тайне, но тщетно — прессе стало известно о документе. Речь в нем идет в первую очередь о передаче сирийской оппозиции развединформации. Что касается военной помощи, ее оказание координирует Турция — с молчаливого согласия США. И не без успеха: бои за Алеппо (Халеб) продемонстрировали, что антиправительственные отряды сегодня оснащены гораздо лучше, чем еще пару месяцев назад.

Максим Юсин, "Ъ"