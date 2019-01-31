Как отразится на полетах решение "Аэрофлота" вернуть в меню на рейсах пиво и вино

С 1 февраля 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" вернула в меню на рейсах в экономическом классе вино и пиво. Портал Москва 24 разбирался, с чем это может быть связано и отразится ли решение на безопасности полетов.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

О том, что авиакомпания вновь будет подавать бесплатные алкогольные напитки на рейсах в экономклассе, стало известно накануне вечером. В пресс-службе "Аэрофлота" пояснили, что пиво вернут на маршруты длительностью от шести часов, а вино – от трех. Пассажирам экономкласса при перелетах от шести часов также будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием.

В свою очередь пассажиры бизнес-класса тоже не останутся обделенными. Им на международных воздушных линиях начнут предлагать шампанское более высокой ценовой категории – Bollinger. К слову, на внутренних линиях взыскательным клиентам уже подают шампанское Drappier.

В сентябре 2018 года "Аэрофлот" убрал из меню экономкласса вино и мороженое на рейсах продолжительностью от трех до шести часов.

Решение об отмене алкогольных напитков на дальних рейсах длительностью более шести часов было принято авиакомпанией еще раньше, в 2010 году. В "Аэрофлоте" тогда сообщили, что в качестве эксперимента отменили продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, в результате чего за период с февраля по июнь 2010 года было "зафиксировано значительное снижение количества случаев нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов, связанных с употреблением алкогольных напитков".

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Вопрос безопасности

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с порталом Москва 24 поделился мнением о том, что решение "Аэрофлота" вряд ли скажется на безопасности полетов. По словам эксперта, количество алкоголя, которое подается на борту экономкласса, лимитировано. Его просто недостаточно, чтобы пассажир дошел до соответствующей кондиции и решил устроить пьяный дебош. "И даже в бизнес-классе, если видят, что человек неадекватный, ему наливать не будут", – поясняет он.

Янков отметил, что компания находится в условиях глобальной конкуренции с другими, прежде всего международными перевозчиками. И если во всем мире принято, что на борту пассажирам наливают вино, а "Аэрофлот" этого не будет делать, то подобное можно отнести к конкурентному минусу.

"Я бы подходил к этому не как к поощрению пьяного дебоша на борту. Напиться из того, что предлагают в самолете, до такого состояния невозможно. Я бы это рассматривал как некие общие правила игры в мировой авиации, где у "Аэрофлота" много конкурентов и прежде всего зарубежных", – подчеркнул эксперт.

С ним согласен исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Он также напомнил о результатах исследования Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая, проанализировав статистику, пришла к выводу, что лишь примерно в каждом пятом случае конфликтная ситуация на борту развивается с участием лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



"Почти 80 процентов случаев – это люди, которые не употребляли спиртного или, скажем, на употребление спиртного которыми нельзя списать развитие конфликта", – резюмировал Пантелеев.

Реакция общества

Новость о решении "Аэрофлота" вновь подавать бесплатные алкогольные напитки на рейсах в экономклассе вызывала бурную дискуссию в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто приветствовал новшество, и тех, кому оно не пришлось по душе. Так, например, один из пользователей заявил, что это "лучшая новость в этом году".

По телу медленно разливается тепло: "Аэрофлот" вернет алкоголь эконом-классу. С февраля на рейсах от шести часов будут предлагать пивчанский, а от трех – винчик. Наконец-то, господи. pic.twitter.com/VsDjcBmmQn — Olga (@obulg2014) 31 января 2019 г.

"Пью виски с колой до самолета и во время полета, никого не трогаю, читаю или смотрю клипы на телефоне. От человека зависит, ребята. Можно и трезвым кипеж наводить", – делится очередной юзер.



Авиакомпания "Аэрофлот" вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе с 1 февраля.



Вот зачем? Я сторонник того, что на борту алкоголя должно был ноль, в любом классе ноль, даже за деньги ноль. — Илиас Меркури (@imerkouri) 31 января 2019 г.

Еще один пользователь отмечает: "Что за шумиха, как будто они там бутылку дадут, так маленький стаканчик и то неполный, разгалделись".