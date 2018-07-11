"Тройная" выгода: как будет развиваться программа лояльности карты "Тройки"

В конце июня для владельцев карты "Тройка" наконец-то запустили программу лояльности. Теперь после регистрации в программе "Город" можно накапливать бонусные баллы и использовать их для оплаты проезда или, например, для покупок в магазинах, аптеках, в кафе. О том, как еще можно использовать бонусы и как будет в дальнейшем развиваться программа лояльности, в интервью порталу Москва 24 рассказал основатель программы "Город" Владимир Горбунов.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Известно, что программа лояльности для карты "Тройка" готовилась достаточно давно, что позволило запустить ее сейчас?

Сначала подразумевалось, что мы выберем различные способы идентификации людей: где-то должны быть QR-коды, где-то нужно будет что-то отсканировать, где-то – ввести код, где-то при покупке нужно будет показать кассиру идентификатор. Но, изучив опыт Сеула, мы решили, что было бы очень здорово реализовать все на базе карты "Тройка". На сегодняшний день мы эту программу реализуем.

Каким образом пользователи карты "Тройка" могут накапливать бонусы, на что их можно потратить?

Карта "Тройка" есть у большинства экономически активного населения Москвы. То есть ей пользуются те, кто каждый день ездит на работу и обратно. И теперь эти люди могут приходить в пять тысяч точек в Москве, показывать карту "Тройка" и получать бонусы или же оплачивать ими покупки у партнеров. Например, человек сходил в аптеку, получил сто рублей бонусами на карту. А потом он может прийти в кофейню и оплатить этими бонусами кофе. С другой стороны, метрополитен создал собственный бонусный фонд, и люди, которые пользуются тарифом "Кошелек", при пополнении на двести пятьдесят рублей и более получают три процента от суммы пополнения. Например, человек на тысячу рублей пополнил карту и получил тридцать рублей бонусов, которыми он может оплачивать поездки или покупки у партнеров.

Программа создана для того, чтобы человек, выполняя все повседневные задачи (покупка продуктов, сдача вещей в химчистку, поход в клинику, покупка кофе, поездка на транспорте), получал бонусы, а потом смог бы ими расплачиваться.

Расскажите про жетоны и квесты в программе лояльности, для чего они нужны? Как можно повысить уровень в программе, в чем его преимущества?

В программе лояльности есть два типа мотивации пользователей: первый – бонусы, второй – жетоны. Жетоны введены, чтобы повышать вовлеченность людей в программу лояльности и стимулировать полезные действия. За полезные действия, которые совершает человек, он получает жетон. Чем больше жетонов, тем выше уровень. Уровень влияет на то, сколько человек получает бонусных баллов.











Получая жетоны, пользователь увеличивает процент бонусов у любого из партнеров.





Например, в кафе человек на стартовом уровне получает пять процентов от покупки. Затем он перешел на другой уровень и уже получает шесть процентов. Перешел на последний уровень – получает девять процентов – почти в два раза больше, чем вначале. Таким образом, получая жетоны, человек увеличивает процент бонусов у любого из партнеров. Жетоны можно получить, если заходить ежедневно на сайт и в мобильное приложение программы лояльности, совершать определенное число покупок или пополнений карты "Тройка" и так далее. В результате всего, если пользователь что-то делает в пользу программы лояльности, то получает жетоны и повышает свой уровень. Для этого есть квесты, как наши, так и партнерские, а также акционные, благодаря которым пользователь гораздо быстрее может переходить с уровня на уровень.

Выгода при максимальном уровне – плюс восемьдесят процентов, то есть практически удвоение бонусных процентов. Получается, что уровень увеличивает базовый размер вознаграждения: было, например, десять процентов, стало восемнадцать.











При потере "Тройки" можно перепривязать другую карту, и на новую зачислятся все бонусные баллы.





Получается, что после регистрации в программе лояльности "Тройка" становится персонифицированной. Что будет, если ее случайно потеряешь?

Да, мы производим персонификацию при регистрации. Пользователь указывает ФИО, на каких станциях метро он был за последний месяц и свой номер телефона. Если он потеряет "Тройку", то по своему номеру телефона сможет благодаря службе поддержки перепривязать другую "Тройку". И ему зачислятся все бонусные баллы, которые у него были, на счет новой "Тройки". Мы эти вещи делаем достаточно легко.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Как-то будет развиваться программа лояльности для владельцев "Тройки"?

Мы уже сделали сайт и мобильное приложение для участников программы лояльности. В дальнейшем создадим такой цифровой продукт, который будет покрывать практически все жизненные задачи человека, при этом он будет получать бонусы. Это будет единое приложение, в котором можно будет бронировать отели, покупать билеты на самолет, пользоваться такси, бронировать столик в ресторане, покупать билеты в кино и на выставки, просматривать маршруты транспорта, карту метро и многое другое.

Основное, что есть в нашей программе – это большая база партнеров. За счет нее люди могут закрывать свои потребности и получать наиболее интересные предложения в тех точках, где они бывают. Например, есть аптечные и продуктовые сети, кафе или медицинские учреждения, из которых можно выбирать. И в дальнейшем партнерская база будет еще больше расширяться и становиться более разнообразной.

А выгодно ли это партнерам программы?

Одна из важных задач программы – обеспечить партнеров максимальной эффективностью. Мы хорошо понимаем, как понять, что человеку нравится или не нравится. Поэтому можем решать все три задачи бизнеса: привлечь новую аудиторию, повысить количество повторных покупок и увеличить средний чек. Например, человек зашел в приложение, чтобы посмотреть, как доехать до работы, а ему попутно показали, что можно по дороге зайти в кофейню, где его ждет дополнительный бонус.

Мы анализируем каждого партнера с точки зрения того, сколько покупок должен делать человек в определенный период. Например, технику человек покупает в среднем раз в три месяца, кофе – несколько раз в неделю, продукты – раз в неделю. Если человек не купил продукты на этой неделе, то в системе срабатывает сигнал, сначала приложение мягко напоминает, затем предоставляет какие-то повышенные бонусы или дополнительные жетоны. Мы можем взаимодействовать с пользователями через пуш-уведомления, СМС, приложение, промо-баннеры.



Кроме метрополитена, планируется ли включить в программу другие городские сервисы?

Да, мы ведем очень активный диалог с тем, чтобы целый ряд городских сервисов, например, аренда самокатов, каршеринг, вход в Московский зоопарк можно было бы оплачивать с помощью бонусов. До конца этого года у нас план – подключить 10 тысяч точек в Москве. Это и крупный ритейл, и интернет-магазины. Еще одно направление – полезные сервисы: доставка еды, покупка авиабилетов и т. д.











До конца этого года подключим 10 тысяч точек в Москве.





Накапливать баллы можно только в Москве или и в других регионах, в Подмосковье, например?

Мы стараемся не заходить за территорию Москвы, но за пределами региона, где работают наши партнеры, тоже можно совершать покупки и получать бонусы. Мы будем расширять линейки партнеров.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Возможно ли в эту программу лояльности внедрить и подмосковную карту "Стрелка"?

У нас карта "Тройка" является идентификатором. Пока не понятно, готов ли оператор "Стрелки" работать в подобном формате, но мы такой диалог с ними обязательно проведем. Жители Московской области не должны ничем отличаться по возможностям от жителей Москвы, потому что они в основном работают как раз в столице. И жители Московской области вполне могли бы получать бонусы в Москве и тратить их в области и наоборот.