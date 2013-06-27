Андрей Аршавин вернулся в "Зенит"

Андрей Аршавин. Фото: ИТАР-ТАСС

Один из самых известных российских футболистов, экс-игрок сборной страны Андрей Аршавин возвращается в Россию. Полузащитник будет выступать за "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Соглашение между Аршавиным и "Зенитом" рассчитано на два года. Размер зарплаты игрока не уточняется, сообщает официальный сайт "Зенита".

Аршавин начал в клубе с берегов Невы свою карьеру и за 9 лет провел за "Зенит" 310 матчей, в которых забил 71 мяч. В сборной России Аршавин был лидером и одним из творцов успеха на Евро-2008, где наша национальная команда заняла третье место.

С 2009 года Аршавин выступал за лондонский "Арсенал". Несмотря на впечатляющее начало - 4 гола в ворота "Ливерпуля" в одном матче в стартовом сезоне за "Арсенал" - развить успех Аршавину не удалось, и он стал игроком запаса.

Аршавин присоединится к "Зениту" 1 июля, когда истечет срок действия контракта с "Арсеналом".