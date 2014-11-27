Попавшую под трамвай девочку прооперировали

Столичные врачи прооперировали попавшую под трамвай девочку

15-летнюю девочку, попавшую под трамвай, прооперировали в Москве. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Несчастный случай произошел утром 26 ноября на Таллинской улице, когда девочка пыталась перебежать дорогу. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована с ампутацией обеих ног.

По словам мамы пострадавшей, операция по трансплантации ног прошла успешно. Девочку вывезли из операционной в 12 часов, сейчас она находится на искусственном дыхании. Три дня она будет наблюдаться врачами.

Полиция возбудила уголовное дело и продолжает восстанавливать картину происшествия. Специалисты Мосгортранса тоже принимают участие в расследовании.

По словам руководителя пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Марии Рыбкиной, девушка переходила проезжую часть в плотный поток машин, находившийся на пешеходном переходе, что является нарушением правил дорожного движения.

Она оказалась на выделенном участке трамвайных путей, не убедившись в отсутствии трамвая слева. Вероятно, поток транспорта на дороге помешал девушке правильно оценить ситуацию, а водителю трамвая - заметить приближающего пешехода.

Напомним, в сентябре трамвай насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Трагедия случилась на Полярной улице. Погибший попал под трамвай 17 маршрута.