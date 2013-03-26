Трамвай сошел с рельсов в результате ДТП на востоке Москвы

Сразу два трамвая на востоке столицы врезались в автомобиль

В Москве в результате аварии сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел на Краснобогатырской улице недалеко от дома № 90.

По предварительным данным, иномарка столкнулась сразу с двумя трамваями - маршрутов номер 2 и 11.

В результате ДТП один из трамваев сошел с рельсов, что стало причиной остановки трамвайного движения. Кроме того, в районе аварии образовалась большая автомобильная пробка.

Ожидается прибытие спецтехники, с помощью которой трамвай вернут на рельсы. Данных о пострадавших пока нет.

У водителя иномарки очевидцы отмечают признаки сильного алкогольного опьянения, передает "Интерфакс".