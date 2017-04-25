AliExpress запустил доставку товаров по России за один день

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Интернет-ритейлер AliExpress начал доставлять товары по России за один день, сообщает ТАСС.

Новый формат доставки распространяется на товары Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков, которые находятся на складах в РФ.

Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 российских городов посылки будут приходить в течение 1–3 дней.

Как пояснил представитель компании, география регионов с ускоренной доставкой и ассортимент будет постоянно расширяться.