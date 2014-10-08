Откуда будут поставлять рыбу в Москву

Аграрии из стран ближнего зарубежья представили свою продукцию на ВДНХ

Рыбную продукцию в Москву будут поставлять с Сахалина, Камчатки и из Мурманска, сообщил на агровыставке "Золотая осень" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Если говорить о рыбной продукции, в которой Москва нуждается сейчас больше всего, из всей этой линейки, которая попала под санкции, конечно, мы развиваем отношения и с Сахалином, и с Камчаткой, и с Мурманском", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

По его словам, департамент торговли и услуг подписал отраслевые соглашения о сотрудничестве в продовольственной сфере с 20 субъектами России, в том числе с Брянской, Владимирской, Калужской, Московской и другими областями. "Соглашения, которые мы подписали, - это соглашения о намерениях поставок совершенно конкретной сельхозпродукции в Москву, как нашим сетевым структурам, так и на агропромышленный кластер и на наши рынки. В основном работаем с регионами Центрального федерального округа, тех, которые рядом с нами, Южный федеральный округ, Северо-западный, в основном - то, что находится в 1000-1500 км от Москвы", - пояснил Алексей Немерюк.

Отметим, что раньше крупнейшим поставщиком рыбы в Москву была Норвегия. Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

25 сентября Сергей Собянин подписал соглашение о поставках продуктов из Азербайджана. Таким образом, на столичных прилавках появится больше азербайджанских помидоров, гранатов, яблок и других овощей и фруктов.

1 октября мэр Москвы призвал монгольских производителей сельхозпродукции активнее выходить на потребительский рынок столицы. Речь идет, прежде всего, о поставках продукции животноводства. Соответствующее соглашение между московскими сетевыми компаниями и монгольскими сельхозпроизводителями планируется подписать в ближайшее время.