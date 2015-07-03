Сегодня в СМИ: "Метробиблиотека" и музыкальный сервис Facebook

Фото: m24.ru

В ЕГЭ по русскому языку добавят ясности

Разработчики ЕГЭ по русскому языку согласились изменить формулировки в экзаменационных материалах, сообщает "Коммерсантъ". Эта проблема стала широко обсуждаться после заметки о школьниках, которые жаловались на субъективную проверку творческой части экзамена.

Между тем писатель Борис Екимов, тексты которого использовались на экзамене, также встал на сторону выпускников и поблагодарил их "за точное и глубокое понимание текста".

Столица России лидирует по числу торгцентров

Москва по объему предложения качественных торговых площадей обогнала Париж - прошлогоднего лидера в Европе по количеству шопинг-центров, пишет "Коммерсантъ".

По подсчетам JLL, сейчас в российской столице общая площадь таких объектов составляет 4,53 млн кв. метров, а во французской — 4,5 млн кв. метров. Москва рванула со второго места из-за того, что девелоперы, напуганные текущим кризисом, торопятся достроить объекты, начатые раньше. Но это привело к росту пустующих помещений.

Продажи вторичного жилья в Москве рухнули на 40%

Во II квартале в Москве зарегистрировано почти на 40% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в тот же период прошлого года, следует из данных управления Росреестра по Москве, – 44 841 и 27 056 соответственно, передают "Ведомости".

В июне переходов зарегистрировано на 35% меньше, чем годом ранее (12 874 и 8373 соответственно). А если сравнивать первое полугодие с январем – июнем 2014 года, то падение составляет около 32%.

Facebook задумался о собственном музыкальном сервисе

Facebook ведет переговоры с крупнейшими музыкальными студиями о возможном совместном бизнесе, сообщают "Ведомости".

Cвои интересы в музыкальной сфере Facebook уже обсудил с Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group, но в каком формате социальная сеть намерена сотрудничать со студиями – пока не ясно.

На юге Москвы появится "метробиблиотека"

Библиотека с навигацией как в столичном метрополитене может появится в районе Северное Чертаново в Москве. Все зоны читальни будут названы по станциям, носящим имена русских писателей, пишет "МК".

Как рассказала куратор дизайн-проектов Екатерина Клецкая, явившись в эту библиотеку, человек сразу попадает в просторный холл. Это место, как точку отчета, решили назвать "кольцевой" линией.

Для смартов в Москве предлагают облегчить правила парковки

Маленьким машинкам в Москве хотят разрешить парковаться перпендикулярно на параллельных парковках, поскольку они компактные и занимают мало места, передает "МК".

В ближайшее время группа общественников намерена обратиться с подобной инициативой в Департамент транспорта города и в ГИБДД. В настоящее время владельцы маленьких машин в столице не имеют никаких привилегий перед владельцами всех остальных, в том числе огромных джипов.

Автопроизводители начинают отменять скидки по программе утилизации

Автопроизводители стали отменять скидки по программе утилизации. Бюджетные средства заканчиваются, а решение о продлении программы не принято, сообщает "РБК". Это ставит под угрозу наметившийся в июле выход авторынка из пике.

В июле сразу несколько крупных автопроизводителей сократили или вовсе свернули программы утилизации и trade-in. В дилерских центрах ГАЗ и Skoda сказали, что компании полностью прекратили работать по программе утилизации.

В столице задержали экс-главу "Роснанотеха" Леонида Меламеда

Бывший глава "Роснанотеха" (теперь "Роснано") Леонид Меламед задержан по делу о растрате 300 миллионов рублей. Следствие планирует 3 июля обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, пишет"РБК".

Эту информацию "РБК" подтвердили сразу несколько источников в окружении Меламеда и источник в правоохранительных органах.

Ритейл предложил правительству отклонить поправки в закон о торговле

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие сети в России) передала зампреду правительства Аркадию Дворковичу отзыв на проект изменений в закон о торговле, передают "Ведомости".

Поправки, подготовленные членами Совета Федерации и депутатами во главе с Ириной Яровой, в мае прошли первое чтение в Госдуме. Законодатели считают, что поддержат отечественного товаропроизводителя, если уменьшат вознаграждение за оборот и продвижение товара до 3% с нынешних 10%, сократят сроки оплаты поставок, включат логистические услуги в услуги по продвижению и другое.

Роспотребнадзор предлагает блокировать онлайн-ритейлеров

Не предоставляющие покупателям информацию о товаре и продавце интернет-магазины и товарные агрегаторы необходимо временно блокировать, считает Роспотребнадзор. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Онлайн-ритейлеры такие же участники торгового рынка, как и традиционные магазины, а значит, к ним необходимо применять такие же меры контроля, считает ведомство. Покупки в интернете совершают 40 млн россиян, по итогам прошлого года рынок онлайн-торговли достиг почти 600 млрд рублей.

Врачей научат паллиативной помощи

Врачей, медсестер и младший медперсонал нужно обязательно обучать паллиативной помощи. Специалисты считают, что без этого правильные изменения в законодательной базе работать не будут, пишет "Российская газета".

С 1 июля вступили в силу поправки в закон о наркотических и психотропных веществах. Лекарства, содержащие наркотики, теперь разрешено перевозить без спецохраны, книги учета в стационарах уже не будут подлежать едва ли не "вечному" хранению. Получить препараты, если поблизости нет специализированной аптеки, можно будет в поликлинике или даже в сельском фельдшерском пункте. Кроме того, спецрецепт на такие лекарства теперь действителен 15 дней вместо пяти.

У инвалидов будут "личные кабинеты"

С 1 января 2016 года в пилотных регионах стартует новая программа контроля качества услуг для инвалидов "Персональный навигатор", которую будет проводить Фонд социального страхования (ФСС) с участием крупнейших инвалидных организаций страны, передает "Российская газета".

Всем инвалидам, нуждающимся в реабилитации, пришлют план на год, сообщат, какие технические средства ему полагаются, когда и куда приходить за протезом. И человек будет оценивать качество услуг.