Сегодня в СМИ: "Метробиблиотека" и музыкальный сервис Facebook

Фото: m24.ru
В ЕГЭ по русскому языку добавят ясности
Разработчики ЕГЭ по русскому языку согласились изменить формулировки в экзаменационных материалах, сообщает "Коммерсантъ". Эта проблема стала широко обсуждаться после заметки о школьниках, которые жаловались на субъективную проверку творческой части экзамена.
Между тем писатель Борис Екимов, тексты которого использовались на экзамене, также встал на сторону выпускников и поблагодарил их "за точное и глубокое понимание текста".
Столица России лидирует по числу торгцентров
Москва по объему предложения качественных торговых площадей обогнала Париж - прошлогоднего лидера в Европе по количеству шопинг-центров, пишет "Коммерсантъ".
По подсчетам JLL, сейчас в российской столице общая площадь таких объектов составляет 4,53 млн кв. метров, а во французской — 4,5 млн кв. метров. Москва рванула со второго места из-за того, что девелоперы, напуганные текущим кризисом, торопятся достроить объекты, начатые раньше. Но это привело к росту пустующих помещений.
Продажи вторичного жилья в Москве рухнули на 40%
Во II квартале в Москве зарегистрировано почти на 40% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в тот же период прошлого года, следует из данных управления Росреестра по Москве, – 44 841 и 27 056 соответственно, передают "Ведомости".
В июне переходов зарегистрировано на 35% меньше, чем годом ранее (12 874 и 8373 соответственно). А если сравнивать первое полугодие с январем – июнем 2014 года, то падение составляет около 32%.
Facebook задумался о собственном музыкальном сервисе
Facebook ведет переговоры с крупнейшими музыкальными студиями о возможном совместном бизнесе, сообщают "Ведомости".
Cвои интересы в музыкальной сфере Facebook уже обсудил с Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group, но в каком формате социальная сеть намерена сотрудничать со студиями – пока не ясно.
На юге Москвы появится "метробиблиотека"
Библиотека с навигацией как в столичном метрополитене может появится в районе Северное Чертаново в Москве. Все зоны читальни будут названы по станциям, носящим имена русских писателей, пишет "МК".
Как рассказала куратор дизайн-проектов Екатерина Клецкая, явившись в эту библиотеку, человек сразу попадает в просторный холл. Это место, как точку отчета, решили назвать "кольцевой" линией.
Для смартов в Москве предлагают облегчить правила парковки
Маленьким машинкам в Москве хотят разрешить парковаться перпендикулярно на параллельных парковках, поскольку они компактные и занимают мало места, передает "МК".
В ближайшее время группа общественников намерена обратиться с подобной инициативой в Департамент транспорта города и в ГИБДД. В настоящее время владельцы маленьких машин в столице не имеют никаких привилегий перед владельцами всех остальных, в том числе огромных джипов.
Автопроизводители начинают отменять скидки по программе утилизации
Автопроизводители стали отменять скидки по программе утилизации. Бюджетные средства заканчиваются, а решение о продлении программы не принято, сообщает "РБК". Это ставит под угрозу наметившийся в июле выход авторынка из пике.
В июле сразу несколько крупных автопроизводителей сократили или вовсе свернули программы утилизации и trade-in. В дилерских центрах ГАЗ и Skoda сказали, что компании полностью прекратили работать по программе утилизации.
В столице задержали экс-главу "Роснанотеха" Леонида Меламеда
Бывший глава "Роснанотеха" (теперь "Роснано") Леонид Меламед задержан по делу о растрате 300 миллионов рублей. Следствие планирует 3 июля обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, пишет"РБК".
Эту информацию "РБК" подтвердили сразу несколько источников в окружении Меламеда и источник в правоохранительных органах.
Ритейл предложил правительству отклонить поправки в закон о торговле
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие сети в России) передала зампреду правительства Аркадию Дворковичу отзыв на проект изменений в закон о торговле, передают "Ведомости".
Поправки, подготовленные членами Совета Федерации и депутатами во главе с Ириной Яровой, в мае прошли первое чтение в Госдуме. Законодатели считают, что поддержат отечественного товаропроизводителя, если уменьшат вознаграждение за оборот и продвижение товара до 3% с нынешних 10%, сократят сроки оплаты поставок, включат логистические услуги в услуги по продвижению и другое.
Роспотребнадзор предлагает блокировать онлайн-ритейлеров
Не предоставляющие покупателям информацию о товаре и продавце интернет-магазины и товарные агрегаторы необходимо временно блокировать, считает Роспотребнадзор. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Онлайн-ритейлеры такие же участники торгового рынка, как и традиционные магазины, а значит, к ним необходимо применять такие же меры контроля, считает ведомство. Покупки в интернете совершают 40 млн россиян, по итогам прошлого года рынок онлайн-торговли достиг почти 600 млрд рублей.
Врачей научат паллиативной помощи
Врачей, медсестер и младший медперсонал нужно обязательно обучать паллиативной помощи. Специалисты считают, что без этого правильные изменения в законодательной базе работать не будут, пишет "Российская газета".
С 1 июля вступили в силу поправки в закон о наркотических и психотропных веществах. Лекарства, содержащие наркотики, теперь разрешено перевозить без спецохраны, книги учета в стационарах уже не будут подлежать едва ли не "вечному" хранению. Получить препараты, если поблизости нет специализированной аптеки, можно будет в поликлинике или даже в сельском фельдшерском пункте. Кроме того, спецрецепт на такие лекарства теперь действителен 15 дней вместо пяти.
У инвалидов будут "личные кабинеты"
С 1 января 2016 года в пилотных регионах стартует новая программа контроля качества услуг для инвалидов "Персональный навигатор", которую будет проводить Фонд социального страхования (ФСС) с участием крупнейших инвалидных организаций страны, передает "Российская газета".
Всем инвалидам, нуждающимся в реабилитации, пришлют план на год, сообщат, какие технические средства ему полагаются, когда и куда приходить за протезом. И человек будет оценивать качество услуг.