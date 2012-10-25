В Москве открываются первые региональные ярмарки

Фото: ИТАР-ТАСС

С 26 октября в Москве начнут работу первые региональные ярмарки. На них будет представлена продукция из разных субъектов России.

Так, площадку по адресу Рязанский проспект, вл.46 займут производители из Вологды. Они привезут в столицу знаменитое вологодское масло, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и мед. Кроме того, здесь можно будет приобрести льняные изделия, уникальное вологодское кружево и сувениры.

Ярмарка из Вологды будет открыта до 7 ноября, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

На площадке по адресу ул.Профсоюзная, вл.41 откроется тверская ярмарка. Здесь будет представлен урожай небольших фермерских хозяйств из Тверской области, а также мясная, рыбная и молочная продукция. Москвичам предложат и трикотажные изделия, традиционные валенки и изделия народных промыслов.

Тверская ярмарка будет работать до 4 ноября.

Согласно графику, утвержденному департаментом, до конца года в столице также пройдут ярмарки производителей из Рязани, Минска, Гомеля и Орла.