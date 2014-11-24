Граждане Украины пойдут под суд за продажу наркотиков в Москве

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу двух граждан Украины, которые обвиняются в торговле синтетическими наркотиками, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что злоумышленники организовали в столице поставку наркотических средств в разные регионы России. Переправка осуществлялась по почте.

В итоге по месту проживания мужчин сотрудники ФСКН России обнаружили и изъяли 70 кг наркотиков, предназначенных для сбыта.

Теперь мужчин обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре красноармейские полицейские задержали за хранение наркотиков жителя Подмосковья. В ходе личного досмотра у 31-летнего мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что вещество является героином массой 3,41 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

А ранее оперативники ФСКН ликвидировали в Новой Москве притон, в котором продавался героин. Притон содержали ранее судимая местная жительница и ее безработная подруга. Отметим, что судили женщину дважды, причем оба раза – за хранение наркотиков.