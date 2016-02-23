Форма поиска по сайту

23 февраля 2016, 19:53

Экономика

В Зеленограде могут появиться палатки с клубникой и земляникой

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Зеленограде могут появиться палатки для торговли клубникой и земляникой. Об этом сообщает префектура Зеленоградского округа.

"На заседании Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы был положительно рассмотрен вопрос по включению в схему пяти адресов для размещения на территории Зеленограда сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией "клубника, земляника", – передает сообщение префектуры Агентство "Москва".

Сейчас префектура готовит документы для проведения аукционов на право заключения договоров на размещение "ягодных" лотков. Свежими ягодами в Зеленограде будут торговать у корпусов 1446, 403а, 617а, 1104 и 900. Продажа клубники и земляники в этих местах будет весной и летом.

Напомним, летом не обязательно покупать клубнику. Ее можно еще и собрать. Каждый сезон Совхозе имени Ленина начинается сбор клубники, в котором могут поучаствовать все желающие и увезти с собой десятую часть от собранных ягод.

торговля Зеленоград продукты ярмарки клубника земляника

