Московская биржа приостановила торги на срочном рынке

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Московская биржа в четверг, 15 октября, в 18.10 приостановила торги на срочном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

"Торги на срочном рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства", – говорится в сообщении.

Напомним, этой осенью московская биржа несколько раз приостанавливала торги. Так, 1 сентября из-за "нештатной ситуации" были приостановлены торги на основном рынке.

Тогда торги не проводились в течение почти часа – с 14.59 до 15.55. Тот сбой Московская биржа объяснила нестабильной работой сервера.

Спустя неделю из-за сбоя сетевого оборудования биржевые торги были прекращены на два часа. А 16 сентября сбой в работе биржи произошел из-за ошибки в подготовке документов для пересмотра индексов.

Наконец, последний крупный сбой произошел в понедельник, 21 сентября. Торги были приостановлены в 10.25 для перезагрузки ядра торговой системы. Возобновить работу планировалось в 11.45, но по просьбе участников торги начались в 12.40.

Московская биржа является крупнейшей в России по объему торгов и по количеству клиентов. Биржа создана в 2011 году в результате слияния РТС и ММВБ. Здесь ведется торговля акциями, корпоративными, муниципальными и государственными облигациями, производными инструментами, драгоценными металлами и валютой.