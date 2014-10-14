По московским меркам: Самый большой блошиный рынок города

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве эстакада-рекордсмен? Какая картинг-трасса в городе длиннее других? Самая крупная букмекерская контора столицы — это...? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Многие москвичи в поисках интересного предмета интерьера или занятной безделушки заходят на блошиные рынки. В последние годы в связи с тем, что правительство Москвы ведет борьбу со стихийной торговлей, популярные в свое время барахолки на станциях Марк и Лианозово были перенесены на Новосходнинское шоссе. Здесь, в Новоподрезково, обосновался крупнейший на сегодняшний день блошиный рынок Москвы — ярмарка "Левша". Несмотря на то что он уже переехал, его по старой памяти иногда все еще называют рынком у платформы Марк.

На ярмарке "Левша" можно приобрести старинные монеты, мебель, книги, интересные статуэтки, вещи времен Советского Союза - да почти все, что угодно. Этому самому крупному блошиному рынку Москвы 200 лет. За день здесь проходит в среднем пять тысяч человек.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Согласно обзору Forbes, самый масштабный и один из самых знаменитых блошиных рынков мира — Saint Ouen (Сент-Уан) — находится в Париже. Он занимает шесть гектаров и включает в себя 16 барахолок. Ежегодно здесь бывает порядка 11 миллионов посетителей. Кто-то из них отправляется за антиквариатом на рынок Бирон, другие ищут эксклюзивный фарфор на рынке Поля Берта, третьи — роскошную одежду на рынке Малик.