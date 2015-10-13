LIVE: гендиректор Unilever Пол Полман о способах уцелеть при идеальном шторме

ТАСС/Станислав Красильников

20 октября в СКОЛКОВО в формате Speakers Nights состоится встреча с генеральным директором британско-нидерландской компании Unilever Полом Полманом. Тема беседы – "Лидерство в условиях идеального шторма".

Unilever существует с 1930 года. В России офис открылся в 1992 году. Компания находится в числе лидеров на рынке продуктов питания, товаров бытовой химии и парфюмерии. На встрече Пол Полман расскажет о том, как остаться на плаву в нестабильные времена и даст ценные советы новому поколению лидеров.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.