Турецкие фрукты вернутся на российский рынок

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Российское правительство сняло запрет на ввоз турецких фруктов. Речь идет о цитрусовых и косточковых плодах, сообщает "Интерфакс".

Как отметил Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, это взаимовыгодное решение, поскольку российское сельское хозяйство не производит таких продуктов.

Кроме того, поступление турецких продуктов может привести к снижению цен. Для турецкой стороны выгода заключается в открытии российского рынка. В прошлом году объем продаж этих товаров составил 500 миллионов долларов.

В начале года Россия установила запрет на ввоз турецких апельсинов, мандаринов, винограда, яблок, груш, абрикосов, персиков, нектаринов, слив, терна, земляники, клубники, томатов, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты, брокколи, огурцов и корнишонов, тушек и субпродуктов домашних кур и индеек, соли и гвоздики.