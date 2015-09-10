Пенсии чиновников, нехватка рынков и новый экономический прогноз

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В России обнаружилась нехватка продовольственных рынков

В России серьезно не хватает рынков. Так, судя по последним данным Росстата, средняя по России цена килограмма яблок на конец августа составляла 107 рублей. А могла бы быть и 30 рублей, если бы до горожан доходила продукция с местных садов и огородов.

Касается это, конечно же, не только яблок, но и многих других видов продукции сельского хозяйства. За последние десять лет в России количество рынков сократилось в четыре раза, пишет "Российская газета".

Чиновников-коррупционеров будут лишать пенсионных надбавок

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий лишать пенсий по выслуге лет чиновников, осужденных за различные коррупционные и служебные преступления, пишет "Российская газета".

Пенсионный возраст у гражданских чиновников такой же, как у всех обычных гражданских людей: 60 лет у мужчин и 55 - у женщин. Но, достигнув этого возраста и имея в багаже 15 лет стажа на госслужбе, чиновники получают право фактически на две пенсии. Первая - обычная страховая. Вторая - ежемесячная доплата "за выслугу лет".

Банки и почту обяжут сообщать в единую базу об оплаченных штрафах ГАИ

Министерство юстиции РФ приступило к разработке законопроекта, который обязывает банки и прочие организации, через которые расплачиваются должники по исполнительным производствам, сообщать в единую базу данных о государственных платежах сведения. Об этом сообщает "Российская газета".

Проект в том числе помогает решать старую проблему, когда информацию об оплаченном штрафе где-то теряют, в итоге к человеку приходят второй раз за деньгами. В былые годы инспектора, например, ГАИ предлагали водителям самим принести квитанции в отдел, чтобы там поставили галочку.

Прогноз Минэкономики приблизился к реальности

Внесенный в правительство новый прогноз Минэкономики до 2018 года, на основе которого будет строиться бюджет-2016, впервые выглядит приближенным к наблюдаемой экономической реальности. В него на 2016 год заложены цена нефти в $50 за баррель, рост ВВП на 0,9%, близкий к нулевому рост реальных доходов населения, промпроизводства, оборота розницы, небольшой спад экспорта и реалистичный прогноз оттока капитала.

Реальность может опровергнуть расчеты Минэкономики новым снижением темпов роста в Китае, дальнейшим спадом инвестиций и проблемами с импортозамещением: ничего из этого списка прогноз реальным не считает и поэтому не учитывает, пишет "Коммерсант".

Торговые центры потеряли почти треть клиентов

Падение покупательской активности и рост числа введенных в строй торговых площадей заметно сократили количество клиентов крупных торговых центров. С августа 2014 года они потеряли от 3 до 16 процентов покупателей, а за последние два года — рекордные 28 процентов.

В этот раз ритейлерам не помогла даже традиционно успешная последняя неделя августа накануне начала учебного года, сообщает "Коммерсант". Рынок достиг дна, констатируют консультанты.

"Роснефть" добилась доступа к газовой трубе

В среду Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по спору "Роснефти" с Sakhalin Energy, следует из базы суда. Ранее нижестоящие суды решили, что "Роснефть" не имеет права на доступ к трубе "Сахалина-2" (Sakhalin Energy – оператор проекта).

Вчера же суд обязал Sakhalin Energy выдать "Роснефти" техусловия на подключение к трубе, пишет "Коммерсант".

Покупатели российских машин за рубежом могут получить льготы

Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк, контролируется ВЭБом) вместе с группой ГАЗ разрабатывают механизм льготного кредитования покупателей автомобилей группы за рубежом. Об этом рассказал "Ведомостям" председатель правления банка Дмитрий Голованов и подтвердил представитель "Русских машин" (объединяет машиностроительные активы "Базового элемента").

На первом этапе программа будет запущена в Казахстане и Белоруссии. Здесь спрос на выпущенные в России машины "традиционно высок, поэтому реализация проекта именно в этих странах логична и наиболее перспективна", объяснил представитель Росэксимбанка.

Россиянам не возвращают украденные со счетов деньги

Нормы законодательства, обязывающие банки возвращать клиенту деньги, украденные с карты или счета, на практике не работают, пишет РБК. От растущей волны мошенничеств с банковскими картами и счетами российских граждан должен бы защищать закон "О национальной платежной системе".

По нему с 2014 года действуют новые правила возврата клиентам украденных средств, которые должны были изменить подход к этой проблеме. Если раньше сам клиент должен был доказывать, что стал жертвой мошенников, то после вступивших в силу поправок в закон "О национальной платежной системе" эта обязанность лежит на банках.

В РФ растет популярность сервисов для получения налоговых вычетов

Каждый год россияне по разным налоговым вычетам возвращают себе более 100 миллиардов рублей. Есть сервисы, которые помогают получить деньги от государства, не выходя из дома. Правда, придется поделиться.

В 2014 году государство вернуло россиянам около 130 миллиардов рублей в виде различных вычетов по налогу на доходы физических лиц (13 процентов примерно от 1 триллиона рублей). Интерес граждан к вычетам с каждым годом растет, но разобраться — особенно в первый раз — в том, как оформить декларацию и какие документы предоставить в налоговое ведомство, непросто, отмечает РБК.

В первой половине 2015 года количество утечек информации в компаниях по всему миру выросло на 10%, до 888 случаев. Причиной стали несовременные способы защиты данных, считают в компании Gemalto, проводившей исследование.

Число утечек информации в мире выросло на 10 процентов

В первой половине 2015 года компании по всему миру допустили 888 утечек информации, в результате чего потеряли 245,5 миллиона записей, следует из отчета Breach Level Index компании Gemalto, которая занимается цифровой безопасностью. Из отчета следует, что ущерб, который понесли организации, составил 36,9 миллиарда долларов.

Число утечек выросло на 10 процентов по сравнению с первой половиной 2014 года, когда их было 803. При этом количество утерянных записей сократилось на 40 процентов с 415 млн штук, сообщает РБК.

Спад на рынке жилья в Москве продолжается

Столичные застройщики и риелторы говорят о продолжающемся спаде на рынке жилья, пишет РБК. Осенью спрос вряд ли сильно оживет, опасаются они. За июнь—август 2015 года в Москве было зарегистрировано примерно 24,49 тыс. сделок с переходом прав собственности на жилье, следует из данных управления Росреестра по Москве: это на 38 процентов меньше, чем летом 2014 года.

Последний отчетный месяц — август — также оказался провальным: количество сделок сократилось на 41 процент, до 7,36 тысячи. Продажи летних месяцев оказались выше майских, но тренд — на понижение.