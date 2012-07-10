Обзор московских газет: 10 июля

Москвичи и жители других крупных городов прилагают сегодня немало усилий, чтобы временно зарегистрировать ребенка в районе, где находится престижная школа. Будущих первоклассников на месяц «прописывают» к пенсионерам, проживающим возле желаемого учебного заведения. С помощью таких ухищрений родители обходят приказ Минобрнауки, требующий принимать в первые классы только детей с подведомственной школе территории. «Московские новости»



Столичные власти разобрались с тремя крупными городскими долгостроями, сообщил в понедельник на пресс-конференции замглавы Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук. Заброшенная больница в Ховрине, а также аквапарк на Аминьевском шоссе будут снесены, а на их месте построены новые объекты. Кроме того, чиновники нашли способ достроить театр Константина Райкина на Шереметьевской улице. «Московский комсомолец»

Авиакомпания Virgin Atlantic Ричарда Брэнсона, которая давно присматривается к российскому рынку, планирует со следующего года начать полеты из лондонского Хитроу в Москву. «Ведомости»

В Пресненском суде Москвы вчера начались прения сторон по уголовному делу бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, возглавлявшего Мосинвестконтроль, и гендиректора компании ЗАО «Комвест» Вадима Козлова. Они обвиняются в хищении в 2009 году нежилого помещения стоимостью 50 миллионов рублей у руководителя управляющей компании «Авеню менеджмент» Сергея Гляделкина. Гособвинение потребовало для экс-чиновника семь лет колонии общего режима, а для его подельника – шесть лет. «Коммерсант»

В августе-сентябре 2012 года МТС запустит в коммерческую эксплуатацию московскую сеть мобильной связи четвертого поколения в стандарте LTE по технологии TDD (с разделением сигнала по времени). К концу года в этой сети должно быть около 2000 станций базовой связи, из них треть – 500-700 – уже построена. «Ведомости»



Мэрия Москвы организует ситуационный штаб, который займется «быстрыми мерами по улучшению транспортной ситуации в городе». Об этом «Известиям» сообщил источник в столичном правительстве. В состав совета войдут представители департамента транспорта, ГИБДД, метрополитена и Мосгортранса, а также других заинтересованных организаций. «Известия»



Столичные власти разработали новые правила размещения палаток в городе – они уточнили, где могут располагаться киоски и ларьки. Кроме того, чиновники хотят дать бизнесменам право ставить свои объекты на постоянной основе. Эксперты в области розницы полагают, что таким образом чиновники вытесняют ларьки с московских улиц. «Московские новости»

Белоснежные кувшинки впервые за много лет зацвели в Верхнем Лианозовском пруду на северо-востоке Москвы. Как рассказали «МК» в пресс-службе Управления особо охраняемыми природными территориями по СВАО, кувшинки на пруду могли появиться благодаря водоплавающим птицам. На водоеме летом живет большое количество крякв. Они могли случайно принести семена цветка с другого водоема на своих лапках. «Московский комсомолец»