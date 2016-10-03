Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 20:50

Facebook создал приложение для торговли между пользователями

Фото: Jonathan Brady/PA Images/ТАСС

Пользователи социальной сети Facebook смогут покупать и продавать товары с помощью нового приложения Marketplace, сообщает ТАСС. Раньше для этого приходилось просматривать различные тематические группы, пояснили представители компании.

Торговый сегмент в социальной сети стремительно набирает популярность. Только за месяц более 450 миллионов пользователей заходят в группы, чтобы что-нибудь продать или купить, рассказала директор менеджмента продукции социальной сети Мэри Ку.

Facebook регулярно радует пользователей различными инновациями. Так летом 2016 года компания начала тестировать новую опцию для приложения Messenger под названием "секретные чаты".

Это новый режим работы программы, который шифрует сообщения собеседников и передает их минуя серверы. Доступ к переписке не получит даже сама социальная сеть.

Чаты с шифрованием будут "привязаны" к устройству, на котором они были начаты. Таким образом переписку, которую начали на смартфоне, нельзя будет вести в веб-версии на компьютере или на планшете.

Пользователи смогут выставлять время, когда их сообщения будут удаляться из чата. В Facebook полагают, что "секретные чаты" пригодятся, в частности, для приватных разговоров о здоровье или финансах.

торговля технологии Facebook приложения

