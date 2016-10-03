Facebook создал приложение для торговли между пользователями

Фото: Jonathan Brady/PA Images/ТАСС
Пользователи социальной сети Facebook смогут покупать и продавать товары с помощью нового приложения Marketplace, сообщает ТАСС. Раньше для этого приходилось просматривать различные тематические группы, пояснили представители компании.
Торговый сегмент в социальной сети стремительно набирает популярность. Только за месяц более 450 миллионов пользователей заходят в группы, чтобы что-нибудь продать или купить, рассказала директор менеджмента продукции социальной сети Мэри Ку.
Это новый режим работы программы, который шифрует сообщения собеседников и передает их минуя серверы. Доступ к переписке не получит даже сама социальная сеть.
Чаты с шифрованием будут "привязаны" к устройству, на котором они были начаты. Таким образом переписку, которую начали на смартфоне, нельзя будет вести в веб-версии на компьютере или на планшете.
Пользователи смогут выставлять время, когда их сообщения будут удаляться из чата. В Facebook полагают, что "секретные чаты" пригодятся, в частности, для приватных разговоров о здоровье или финансах.