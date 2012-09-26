В октябре в Москве может возникнуть дефицит бензина - Минэнерго

Фото: ИТАР-ТАСС

На российском рынке нефтепродуктов может вновь возникнуть дефицит топлива. По данным Минэнерго, в ближайшие два месяца несколько российских регионов будут ощущать нехватку автобензина, а объем неф­те­продуктов на нефтебазах опустится до минимума. Ведомство предла­гает компаниям ограничить экспорт, а эксперты прогнозируют рост цен на бензин.

Глава Минэнерго Александр Новак на правительственной комиссии по ТЭКу в понедельник сообщил, что в стране может возникнуть ситуация с нехваткой автобензина из-за роста спроса на топливо и остановки на ремонт ряда НПЗ, рассказал РБК daily источник, знакомый с итогами заседания. Возможно возникновение локального регионального дефицита автобензина в октябре-ноябре.

По оценкам министерства, общий максимально возможный дефицит в октябре оценивается в объеме не более 400 тысяч тонн. Это фактически 15% от месячного потребления топлива в стране. В этот период остатки автобензина на НПЗ и нефтебазах вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) могут опуститься до минимальных значений. На московском рынке есть вероятность возникновения кратко­временного дефицита в объеме 69 тысяч тонн в октябре и 62 тысяч тонн в ноябре.

Проблем с дизтопливом министерство не прогнозирует — спрос на него полностью покрывается предложением. Но ведомство предлагает Федеральной антимонопольной службе провести анализ обоснованности опережающего роста цен на дизтопливо и автобензин.

"Российский нефтепродуктовый рынок по-прежнему неустойчив. Достаточно одновременного ремонта нескольких заводов, и его начинает лихорадить. 400 тысяч тонн — достаточный объем для того, чтобы рынок отметил его недостаток", — отмечает директор по стратегическому развитию информационно-аналитического центра "Кортес" Павел Строков.

Впрочем, эксперт исключает возникновение серьезного дефицита бензина на рынке, а все разговоры об этом повлияют лишь на стоимость топлива. По его прогнозу, в ближайшее время бензин в опте может подорожать на 8—10%, затем рост цен проявится в мелком опте и рознице.