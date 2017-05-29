Задержан шестнадцатый подозреваемый в деле о теракте в Манчестере

Фото: AP/Sang Tan

Полиция Великобритании задержала еще одного человека, подозреваемого в причастности к организации террористической атаки на стадионе в Манчестере. Об этом сообщает полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

Уточняется, что 23-летний мужчина был задержан в Шорхэм-бай-Си (графство Сассекс) по подозрению в нарушениях закона о терроризме.

На данный момент по делу о теракте на территории "Манчертер-Арены" в общей сложности задержаны 16 человек, двоих из них отпустили без предъявления обвинений.