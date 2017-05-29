Форма поиска по сайту

29 мая 2017, 10:39

Безопасность

Задержан шестнадцатый подозреваемый в деле о теракте в Манчестере

Фото: AP/Sang Tan

Полиция Великобритании задержала еще одного человека, подозреваемого в причастности к организации террористической атаки на стадионе в Манчестере. Об этом сообщает полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

Уточняется, что 23-летний мужчина был задержан в Шорхэм-бай-Си (графство Сассекс) по подозрению в нарушениях закона о терроризме.

На данный момент по делу о теракте на территории "Манчертер-Арены" в общей сложности задержаны 16 человек, двоих из них отпустили без предъявления обвинений.

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – его совершил 23-летний Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

