Телеканал "Москва 24" получил видеокадры взрыва в Стамбуле

В аэропорту Стамбула произошел теракт – три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, в результате теракта 36 человек погибли, 147 получили ранения. Есть ли среди них россияне – пока неизвестно. Организованного туристического потока из России в Турцию в настоящее время нет, но в аэропорту могли находиться граждане России.

Ответственность за нападение пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация. Полиция подозревает, что за преступлением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

Аэропорт в связи с серией взрывов закрыт до 17:00 среды. Вылетевший в Стамбул самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву.

Кадры с места событий – в прямом эфире телеканала "Москва 24".