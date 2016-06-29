Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2016, 00:55

Происшествия

В аэропорту Стамбула произошел теракт

Телеканал "Москва 24" получил видеокадры взрыва в Стамбуле

В аэропорту Стамбула произошел теракт – три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, в результате теракта 36 человек погибли, 147 получили ранения. Есть ли среди них россияне – пока неизвестно. Организованного туристического потока из России в Турцию в настоящее время нет, но в аэропорту могли находиться граждане России.

Ответственность за нападение пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация. Полиция подозревает, что за преступлением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

Аэропорт в связи с серией взрывов закрыт до 17:00 среды. Вылетевший в Стамбул самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву.

Кадры с места событий – в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Ссылки по теме


Сюжет: Теракт в аэропорту Стамбула
теракты Турция Стамбул чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика