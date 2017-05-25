Елизавета II навестила в больнице пострадавших при теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Королева Великобритании Елизавета II навестила в больнице детей, пострадавших в результате теракта в Манчестере, сообщает "Газета.ру".
Елизавета II навестила нескольких пациентов и поблагодарила медперсонал, который оказывал помощь пострадавшим.
До этого королева назвала происшествие в Манчестере "актом варварства".
Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.
Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Предполагается, что взрыв стал местью за удары коалиции в Сирии.
Полиция разыскивает причастных к организации теракта. Всего арестовано восемь подозреваемых.