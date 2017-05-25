Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 16:57

Происшествия

Елизавета II навестила в больнице пострадавших при теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Королева Великобритании Елизавета II навестила в больнице детей, пострадавших в результате теракта в Манчестере, сообщает "Газета.ру".

Елизавета II навестила нескольких пациентов и поблагодарила медперсонал, который оказывал помощь пострадавшим.

До этого королева назвала происшествие в Манчестере "актом варварства".

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. По данным скорой помощи, пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Предполагается, что взрыв стал местью за удары коалиции в Сирии.

Полиция разыскивает причастных к организации теракта. Всего арестовано восемь подозреваемых.

