Елизавета II навестила в больнице пострадавших при теракте в Манчестере

Королева Великобритании Елизавета II навестила в больнице детей, пострадавших в результате теракта в Манчестере, сообщает "Газета.ру".

Елизавета II навестила нескольких пациентов и поблагодарила медперсонал, который оказывал помощь пострадавшим.

До этого королева назвала происшествие в Манчестере "актом варварства".

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. По данным скорой помощи, пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Предполагается, что взрыв стал местью за удары коалиции в Сирии.

Полиция разыскивает причастных к организации теракта. Всего арестовано восемь подозреваемых.

