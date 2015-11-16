Предполагаемым спонсором терактов в Париже был бельгиец

Фото: AP/TASS

Спонсором и куратором террористов, совершивших серию атак в Париже, является бельгиец Абдельхамид Абаауд, передает ТАСС.

По данным следствия, террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы.

Абдельхамид Абаауд уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей: в январе его имя фигурировало среди организаторов нападений в Бельгии. Тогда его телефон запеленговали в Греции.

Подозреваемый известен расправами на заложниками, которые устраивает организация "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России), а также тем, что завербовал в ее ряды своего 13-летнего брата.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов, по последним данным, погибли 132 человека, почти 200 получили ранения. Среди погибших – гражданка РФ, у которой также есть французский паспорт.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.