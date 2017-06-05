Ариана Гранде собрала 50 тысяч зрителей на благотворительном шоу в Манчестере

Фото: AP/Dave Hogan
Поп-певица Ариана Гранде дала благотворительный концерт One Love Manchester, на который пришли 50 тысяч зрителей, сообщает The Guardian.
Также в концерте приняли участие Джастин Бибер, Мак Миллер, Робби Уильямс, Фаррел Уильямс, спевший дуэтом с Майли Сайрус, Кэти Перри, группы Black Eyed Peas Coldplay, Take That и Little Mix. Шоу проходило на поле для гольфа рядом со стадионом Emirates Old Trafford.
Все средства, собранные на шоу, музыканты передали в "Красный крест", в фонд помощи жертвам теракта, произошедшего 22 мая на стадионе "Манчестер-Арена" во время выступления Арианы Гранде. В "Красном кресте" отметили, что собранные средства помогут "облегчить страдания и обеспечить пострадавших и их семьи всем необходимым, чтобы они не столкнулись с краткосрочными финансовыми трудностями".
Во время концерта удалось собрать 3 миллиона долларов. Прямая трансляция концерта шла на телеканале BBC, а также в Facebook.
Исполнителем оказался 23-летний Салман Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
Полиция арестовала 16 подозреваемых в причастности к теракту.