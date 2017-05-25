Мэй недовольна утечкой данных расследования теракта в Манчестере

Фото: Zuma/ТАСС/Pete Maclaine

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу из-за утечки информации о расследовании взрыва в "Манчестер Арена", сообщают "Дни.ру". Встреча лидеров двух стран состоится в рамках саммита НАТО.

Пресса в США размещает информацию с подробностями расследования, ссылаясь на источники в силовых структурах. В частности, Мэй недовольна тем, что публике раскрыли личность подозреваемого и тип взрывного устройства.

Полиция Великобритании также заявляла, что Вашингтон может утратить доверие Лондона из-за информации, опубликованной в США.

В частности одно из изданий в соединенных штатах рассказало о том, что смертник мог искать мести за удары коалиции в Сирии.

Известно стало также и о том, что младший брат смертника Хашим знал о готовящейся атаке. Сам Хашим Абеди ранее был задержан в связи с планированием теракта в Триполи.