25 мая 2017, 11:04

Безопасность

Мэй недовольна утечкой данных расследования теракта в Манчестере

Фото: Zuma/ТАСС/Pete Maclaine

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу из-за утечки информации о расследовании взрыва в "Манчестер Арена", сообщают "Дни.ру". Встреча лидеров двух стран состоится в рамках саммита НАТО.

Пресса в США размещает информацию с подробностями расследования, ссылаясь на источники в силовых структурах. В частности, Мэй недовольна тем, что публике раскрыли личность подозреваемого и тип взрывного устройства.

Полиция Великобритании также заявляла, что Вашингтон может утратить доверие Лондона из-за информации, опубликованной в США.

В частности одно из изданий в соединенных штатах рассказало о том, что смертник мог искать мести за удары коалиции в Сирии.

Известно стало также и о том, что младший брат смертника Хашим знал о готовящейся атаке. Сам Хашим Абеди ранее был задержан в связи с планированием теракта в Триполи.

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. По данным скорой помощи, пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Предполагается, что взрыв стал местью за удары коалиции в Сирии.

Полиция разыскиваетучастников преступной сети организаторов теракта. Всего арестовалисемерых мужчин и одну женщину.

