Мэй недовольна утечкой данных расследования теракта в Манчестере

Фото: Zuma/ТАСС/Pete Maclaine
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу из-за утечки информации о расследовании взрыва в "Манчестер Арена", сообщают "Дни.ру". Встреча лидеров двух стран состоится в рамках саммита НАТО.
Пресса в США размещает информацию с подробностями расследования, ссылаясь на источники в силовых структурах. В частности, Мэй недовольна тем, что публике раскрыли личность подозреваемого и тип взрывного устройства.
Полиция Великобритании также заявляла, что Вашингтон может утратить доверие Лондона из-за информации, опубликованной в США.
В частности одно из изданий в соединенных штатах рассказало о том, что смертник мог искать мести за удары коалиции в Сирии.
Известно стало также и о том, что младший брат смертника Хашим знал о готовящейся атаке. Сам Хашим Абеди ранее был задержан в связи с планированием теракта в Триполи.
Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.
Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Предполагается, что взрыв стал местью за удары коалиции в Сирии.
Полиция разыскиваетучастников преступной сети организаторов теракта. Всего арестовалисемерых мужчин и одну женщину.