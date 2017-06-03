Жертвами теракта на кладбище в Кабуле стали 20 человек

Фото: ТАСС/Imago

Тройной теракт произошел на траурной церемонии в Кабуле. Инцидент унес жизни 20 человек, сообщает телеканал TOLO News.

По словам премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, за трагедией стоят смертники, которые подорвали пояса в толпе присутствовавших на похоронах. На месте находился и сам афганский премьер, а также глава МИД страны Салахуддин Раббани. Они не пострадали.

Ранения в результате атаки получили 87 человек. Взрыв прогремел на похоронах участника антиправительственных демонстраций. Он присутствовал на акциях протеста после теракта, произошедшего в Кабуле в среду.