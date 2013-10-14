Регуляторы тепла установят почти в 300 московских домах

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти в 300 столичных домах в этом году установят регуляторы тепла. Жители семи домов уже подписали договоры на установку новых систем.

Пилотный проект по установке автоматизированных узлов управления системы отопления стартовал в четырех домах на улице Гарибальди, экономия составила от 25 до 35 процентов, заявил в ходе пресс-конференции директор ГКУ "Энергетика" Игорь Фролов.

В 110 домах, преимущественно Юго-Западного административного округа, проведены собрания с жильцами по вопросу установки регуляторов тепла.

Фролов отметил, что установка происходит за счет инвесторов, средства которым возвращаются из сэкономленных денег. Одним из преимуществ установки новой системы является то, что установка счетчика идет без отключения тепла. Подача тепла в дома регулируется исходя из мониторинга погодных условий.

Жильцы любого дома могут по собственной инициативе установить такой узел, сказал глава департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский. Однако стоимость работ составляет около 500 тысяч рублей, в связи с чем департамент осуществляет установку через управляющие компании.