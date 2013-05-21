Активный летний отдых: где покататься на скейте и поиграть в пинг-понг

Фото: ИТАР-ТАСС

Лето не за горами, а это значит, что у москвичей есть возможность отдохнуть активно и весело. Благо, что в городе функционирует множество пунктов велопроката, открыты скейт-площадки и даже целый экстрим-парк. Сетевое издание М24.ru подготовил путеводитель по местам, которые обязательно стоит посетить тем, кто дружен со спортом.

На скейте с ветерком

Ныне популярные среди молодежи скейты можно применять по назначению в парке на Воробьевых горах, а еще в специальных скейт-парках на Красной Пресне, Таганке и в ЦПКиО имени Горького. Площадку в последнем построили два года назад. Здесь установили множество фигур для исполнения трюков, рампы, разгонки и радиусы. Кататься здесь могут одновременно 40 человек.

Однако самым популярным местом среди столичных скейтеров является парк на Воробьевых горах. Для посетителей открыта крытая площадка под эстакадой у метро "Воробьевы горы".

Скейтпарк на Красной Пресне оборудовали мини-рампой, тремя радиусами, бэнком и другими фигурами. Еще здесь размещены шесть трамплинов. Вход бесплатный для всех желающих.

А вот на Таганке можно воспользоваться минирампой, трамплином, четырмя разгонками, лестницей и наборами приставных радиусов.

Велосипедные маневры

Многие москвичи, которые заботятся о своем здоровье, пересели на велосипеды. И правильно сделали, ибо в 27 парках города появились велодорожки, также создано 3 веломаршрута. Протяженность трасс составляет 100 километров. Посмотреть карту велодорожек по округам можно на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Фото: М24

Добавим, что в июне в столице откроют новый веломаршрут на европейский манер. 16-километровая трасса пройдет от Аллеи Ветеранов в Парке Победы по Минской и Мосфильмовской улицам, затем по набережным до парка Музеон и Лужников.

На маршруте организуют пункты проката и велопарковки. Сама дорожка будет шириной до трех метров с разметкой, подсветкой и специальным покрытием.

Спортивные бульвары

Для удобства горожан в этом году сразу пять столичных бульваров сделали спортивными. Активно отдыхать здесь можно по выходным. Например, на Страстном и Гоголевском можно будет поиграть в шахматы, на Цветном бульваре – в пинг-понг, на Патриарших прудах – попрыгать на батутах, а на Сретенском – в мини-гольф. На Тверском обустроят настоящую фото-студию, а еще там будут проходить турниры по стритболу.

Спортивные выходные планируют организовывать для москвичей вплоть до октября.

Экстрим нон-стоп

С 12 июня в парке "Сокольники" откроют экстрим-парк, на территории которого разместят скейт-парк, скалодром, вейк-клуб на Путяевских прудах и искусственную волну для серфинга. Для детей создадут "Панда-парк".

Играть и заниматься спортом здесь можно даже в дождливую погоду, так как над фигурами установят специальные тенты. Площадь парка – более двух тысяч квадратных метров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Играем в "Городки"

В саду имени Баумана на Старой Басманной улице с 18 мая запущен проект "Городки". Площадка для этой уличной игры будет работать все лето, а по выходным инструкторы будут давать мастер-классы всем желающим. Вскоре игровые зоны появятся и в других парках. "Городки" - это уличная игра, известная более двух столетий. Ее правила просты - деревянной битой нужно выбить из квадратного сектора максимальное количество столбиков, которые и называются городки.

Дворовый бадминтон

В любимую с детства игру бадминтон можно поиграть во дворе. Тем более, что на асфальте вскоре появится разметка площадок. Детишки также смогут перекидываться воланчиками на школьных территориях. Разметки планируют наносить в процессе благоустройства территорий. В СВАО и в ВАО местные жители сами решат, где необходимо наносить разметку для игры в бадминтон, а также для классиков.

Пейнтбол и теннис в "Лужниках"

Поиграть в пейнтбол можно на территории спортивного комплекса "Лужники". Здесь вам выдадут пневматическое оружие, заряженное шариками с краской. На территории СК импровизированные битвы можно устраивать круглосуточно. Ночью поле подсвечивают специальными лампами.

Также функционирует детский пенйтбол. С командами работают опытные инструкторы. Они объяснят ребенку основные правила и проследят за ходом игры.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, этим летом в "Лужниках" будут проходить занятия по большому теннису. Играть можно как на открытых кортах, так и в закрытых теннисных залах. Уроки будут проходить под бдительным контролем профессиональных спортсменов.

Теннис – это замечательная возможность развить выносливость, хорошую координацию движений и сбросить лишний вес. Получая аэробную нагрузку.