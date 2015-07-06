Форма поиска по сайту

06 июля 2015, 18:27

Москва примет Чемпионат мира по пляжному теннису

Фото: wikipedia.org/Kashtanskaya

С 15 по 19 июля в Москве пройдет командный чемпионат мира по пляжному теннису. Игры грядущего чемпионата пройдут на территории теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча, а финальный матч – в Центре пляжных видов спорта "Динамо". Москва принимает чемпионат мира уже четвертый раз подряд.

Действующими победителями чемпионата мира являются итальянцы, переигравшие в финале соревнований в 2014 году Бразилию. Россияне в прошлом году завоевали бронзовую медаль, победив немцев.
Вход на все игры чемпионата свободный.

Место: Теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча, Центр пляжных видов спорта "Динамо"

Время: 15-19 июля

Бесплатно

