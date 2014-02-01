Россияне проиграли полякам в парном поединке на Кубке Дэвиса

Фото: tennis-russia.ru

Россияне Карен Хачанов и Константин Кравчук в парном матче Кубка Дэвиса уступили польским теннисистам Мариушу Фирстенбергу и Марцину Матковски. Итоговый счет - 6:2, 4:6, 1:6, 0:6.

Днем ранее Хачанов, занимающий 448-е место в рейтинге ATP, в стартовом матче уступил в трех сетах 21-й ракетке мира Ежи Яновичу - 2:6, 4:6, 4:6. Во втором поединке на корте спорткомплекса "Олимпийский" Дмитрий Турсунов переиграл Михала Пшищенжны - 6:3, 3:6, 7:6, 6:2.

Таким образом, перед последним игровым днем счет в противостоянии Россия - Польша - 1:2.