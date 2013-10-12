Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2013, 23:25

Общество

В Тропаревском парке найдено изуродованное тело женщины

Фото: ИТАР-ТАСС

В Тропаревском парке на юго-западе Москвы обнаружено обезображенное тело женщины, которая пропала без вести более двух недель назад.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в ГУ МВД России по Москве, женщина ушла гулять со своей собакой в ночь на 26 сентября и не вернулась домой.

Сегодня было найдено ее тело. Оно было обглодано, и у него отсутствовали некоторые части тела.

Напомним, ранее тело женщины со следами пыток было обнаружено в Битцевском парке столицы. Тело нашли в бумажной коробке на улице Рокотова в овраге 6 октября.

тело трупы Тропарево женщина чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика