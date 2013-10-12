В Тропаревском парке найдено изуродованное тело женщины

Фото: ИТАР-ТАСС

В Тропаревском парке на юго-западе Москвы обнаружено обезображенное тело женщины, которая пропала без вести более двух недель назад.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в ГУ МВД России по Москве, женщина ушла гулять со своей собакой в ночь на 26 сентября и не вернулась домой.

Сегодня было найдено ее тело. Оно было обглодано, и у него отсутствовали некоторые части тела.

Напомним, ранее тело женщины со следами пыток было обнаружено в Битцевском парке столицы. Тело нашли в бумажной коробке на улице Рокотова в овраге 6 октября.