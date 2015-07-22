Генеральным продюсером спортивного канала "Матч ТВ" станет Тина Канделаки

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Телеведущая Тина Канделаки займет должность генерального продюсера и заместителя гендиректора объединенной спортивной редакции нового спортивного холдинга, который создается вокруг общедоступного федерального телеканала "Матч ТВ", пишет "Коммерсантъ".

Осенью этот телеканал запустит "Газпром-медиа" по поручению Владимира Путина на базе канала "Россия 2", выкупаемого у ВГТРК.

Так, в зону ответственности Канделаки войдет создание программного наполнения "Матч ТВ", разработка сетки вещания и создания аудиторного облика канала, привлекательного для рекламодателя.

По данным издания, телеведущая уже участвует в рабочих встречах, договор с ней находится в стадии подписания.

Напомним, в июне Владимир Путин предложил создать общедоступный спортивный телеканал. Об этом президент России заявил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, на федеральных телеканалах спорт постепенно вытесняется. "Зрелищные соревнования, выступления звезд спорта – один из самых мощных ресурсов популяризации здорового образа жизни, позитивного примера для молодежи и просто для так называемой семейной аудитории", – подчеркнул президент.