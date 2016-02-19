Психиатр связал сообщения о бомбах с сезонным обострением

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов прокомментировал прошедшие вчера ложных сообщения о бомбах, заложенных в девяти магазинах "Ашан", ГУМе и администрации президента РФ. Он связал эти звонки с сезонным обострением состояния людей, страдающих расстройствами личности.

"Сейчас началось сезонное обострение у психических больных. Плюс изменчивая погода. Люди с подобными недугами очень чувствительны к таким колебаниям. С наступлением весны сообщений о бомбах будет больше", – цитирует Виноградова сайт "Комсомольской правды".

Предположения психиатра связаны с сообщениями о поимке звонившего в администрацию – он состоит на учете у психиатров.

Виноградов также добавил, что некоторые телефонные террористы могут действовать из соображений личной мести. Например, чтобы сорвать насолившему человеку рабочий процесс или отменить его рейс.

Накануне в связи с анонимными сообщениями о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы посетители торгового центра ГУМ в центре Москвы и девяти магазинов сети "Ашан". Также полиция проверила здание администрации президента. Ни в одном из случаев информация о бомбах не подтвердилась.