Три торговых центра в Москве эвакуируют из-за звонка о бомбе

Из трех торговых центров "Золотой Вавилон" из-за звонка о бомбе эвакуируют посетителей и персонал.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции, примерно в 9.30 поступил звонок на телефон дежурного. Неизвестный сообщил, что в одном из ТЦ заложена бомба, но в каком именно, он не уточнил.

Кинологи проверяют магазины на Проспекте Мира, улице Декабристов и Новоясеневском проспекте.

"Золотой Вавилон" не первый раз становится жертвой "телефонных террористов": 17 сентября 2013 года неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании , но не уточнил, в каком именно.

Правоохранительным органам пришлось эвакуировать около 15 тысяч человек. Взрывное устройство так и не было обнаружено.